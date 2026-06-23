Nummer eins, Topscorer, Stammspieler: Aderlass beim FC Einheit

– Foto: Johannes Schmidt

Was die Kaderplanung anbetrifft, dürfte es noch ein spannender Sommer beim FC Einheit Wernigerode werden. Mit Danny König hat der Oberligist einen neuen Trainer vorgestellt , mit Rückkehrer Kevin Hildach einen spannenden Mann für die Offensive . Doch auf der anderen Seite mussten sich die Hasseröder auch von sieben Spielern verabschieden - darunter die Nummer eins, der Topscorer und weitere Stammspieler der Vorsaison.

Nach insgesamt vier Jahren in Wernigerode wird Franz Lohse in der kommenden Spielzeit nicht mehr zwischen den Pfosten stehen. Mehr als 100 Oberliga-Partien absolvierte der Torhüter seit seiner Ankunft in Wernigerode im Sommer 2022. Noch ein halbes Jahr länger trug Moritz Singbeil das Trikot des FC Einheit. Über 130 Mal lief der Stammspieler in der Verteidigung für die Hasseröder in der Oberliga auf. In der neuen Saison spielt er für den SV Dessau 05 . Zu den Spielerprofilen:

Auch im offensiveren Bereich muss der Oberligist Stammkräfte verabschieden. Mit Usman Taiwo verlässt der beste Torschütze der vergangenen Saison (neun Treffer) das Stadion am Mannsberg nach einem Jahr wieder . Auch Benjamin Crouse St. Louis - mit sechs Toren und acht Vorlagen der Topscorer der Hasseröder - zieht es weiter: Er wechselt zum VFC Plauen . Ebenso wird Offensivspieler Nyger Hunter den Harz nach einer Saison und 27 Einsätzen wieder verlassen. Und auch Prasiddha Paudyal, der im vergangenen Sommer gekommen war, wird künftig nicht mehr das Einheit-Dress tragen. Zu den Spielerprofilen:

>> Usman Taiwo

>> Benjamin Crouse St. Louis

>> Nyger Hunter

>> Prasiddha Paudyal

Als siebter Spieler aus dem Oberliga-Kader verabschiedet wurde Steven Raeck. Der 22-Jährige hatte 2021 aus dem eigenen Nachwuchs heraus den Sprung zu den Herren geschafft und lief seitdem mehr als 100 Mal in der fünften Liga auf. Mit ihm verlasse "ein waschechter Hasseröder" den Verein, schrieb der FC Einheit - jedoch nur als Spieler: "Glücklicherweise bleibt Steven aber als Trainer der A-Jugend dem Verein erhalten." Zum Spielerprofil:

>> Steven Raeck

Diesen personellen Aderlass wird der Oberligist erst einmal auffangen müssen. "Wir bedanken uns bei euch allen für euren Einsatz. Egal, wie lange oder kurz ihr für unseren Verein gespielt habt, ihr seid Teil der Einheit-Familie! Wir wünschen euch sowohl sportlich als auch privat alles Gute", schrieben die Hasseröder zu den Abschieden und kündigten zur personellen Planung an: "Wo Spieler verabschiedet werden, dürfen zur neuen Saison wieder neue und vielleicht auch altbekannte Gesichter am Mannsberg begrüßt werden."