Nummer 1 bleibt, 8. Zugang und Jubiläumsspiel gegen Union Berlin

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unsere Nummer 1 bleibt auch in der kommenden Saison Saarmunder!

Zuletzt wurde Dean durch eine gebrochene Hand zurückgeworfen. Dennoch machte er 24 von 30 Spielen in der letzten Saison. Ein absoluter Rückhalt für unsere Erste.

In der neuen Saison wird er wieder angreifen und den Kasten sauber halten.

+++

+++

Neuzugang Nr. 8: Kaderplanung findet mit Kai Niemann vom FSV Bernau ihren Abschluss

Mit dem Offensivspieler Kai Niemann (21) vom Landesligisten FSV Bernau wird die Kaderplanung für die bevorstehende Saison 2025/26 abgeschlossen.

Kai erhielt seine fußballerische Ausbildung im benachbarten Landkreis Barnim und spielte mit dem dortigen FSV Bernau regelmäßig im Landesspielbetrieb. Seine letzte A-Junioren-Saison 2022/23 in der Brandenburgliga krönte er mit 18 Toren in 18 Pflichtspielen. Den Übergang in den Herrenbereich vollzog er natürlich ebenfalls in Bernau und brachte es hierbei auf mittlerweile über 50 Einsätze in der Landesliga bzw. im Landespokal Brandenburg.

Wir freuen uns sehr, dass Kai den nächsten Entwicklungsschritt im Jahnstadion vollziehen wird und sind gespannt auf seine ersten Auftritte. Herzlich willkommen beim AFC!