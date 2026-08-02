Nullpunkte-Auftakt: Chemie Leipzig verliert auch beim BFC Dynamo

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Auch am zweiten Spieltag der Regionalliga Nordost bleibt die BSG Chemie Leipzig ohne Zähler. Das gestrige Auswärtsspiel beim BFC Dynamo endete nach einer enttäuschenden zweiten Halbzeit vor 2251 Zuschauern mit einer 0:2-Niederlage für die Leipziger.

Erneuter Rückschlag nach verhaltenem Saisonstart

Nach dem unglücklichen Auftaktspiel gegen den SV Babelsberg strebte die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt im Berliner Sportforum Höhenschönhausen nach den ersten Punkten der neuen Spielzeit. Auch die von Trainer Sven Körner betreuten Hausherren waren durch eine 1:4-Schlappe bei Rot-Weiß Erfurt holprig in die Meisterschaft gestartet. Der Leipziger Coach Alexander Schmidt erhoffte sich eine Wendung, doch das Unterfangen der Grün-Weißen erlitt im zweiten Durchgang einen bitteren Dämpfer.

Mutige Anfangsphase vor zehnminütiger Unterbrechung

Die Begegnung nahm rasch Fahrt auf. Bereits in der zweiten Minute besaß Valon Aliji die Chance zur frühen Führung, scheiterte jedoch am Berliner Torhüter Paul Hainke. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichener Schlagabtausch. Die Chemiker verzeichneten zwar mehr Ballbesitzanteile, erarbeiteten sich jedoch kaum zwingende Tormöglichkeiten. Ein Distanzschuss von Anton Bulland verfehlte das Ziel knapp (28.).

Reaktionsschneller Bergmann verhindert den Rückstand

Gegen Ende der ersten Halbzeit erzeugte der auf defensive Sicherheit bedachte BFC erstmals Gefahr. Chemie-Torwart Marcel Bergmann entschärfte zunächst einen Fernschuss von Tim Windsheimer (35.) und parierte kurz darauf auch einen Versuch aus kurzer Distanz von Levin Mattmüller (40.). Die Schlussoffensive des ersten Durchgangs gehörte den Gästen: Rajk Lisinski fand in Paul Hainke seinen Meister, ehe der Nachschuss von Julius Hoffmann von einem gegnerischen Abwehrbein abgeblockt wurde (45.+3).

Kontrollverlust im zweiten Durchgang bringt die Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel übernahm der BFC Dynamo schrittweise das Kommando. Die Mannschaft der Gastgeber fand immer besser in die Partie, stand defensiv kompakt und entwickelte im Angriff mehr Durchschlagskraft. Den Leipziger Gästen entglitt die Kontrolle über die Begegnung vollends. In der 71. Spielminute belohnten sich die Berliner: Nach einer Ecke köpfte Rufat Dadashov zur 1:0-Führung ein.