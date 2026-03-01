Nullnummern und Platzverweis: Zäher Kampf in der Regionalliga Nord

– Foto: Imago Images

In der Regionalliga Nord bot die heutige Fortsetzung vom 24. Spieltag eine Demonstration des puren Überlebenskampfes. Während die spielerische Leichtigkeit an diesem Nachmittag oft auf der Strecke blieb, war die emotionale Intensität auf den Plätzen fast greifbar.

Was für eine Kulisse im Emsland: 8456 Zuschauer verwandelten das Stadion in einen Hexenkessel, um den Tabellenführer SV Meppen gegen den Hamburger SV II zum Sieg zu tragen. Die Anspannung war förmlich greifbar, bis in der 31. Minute der erlösende Moment kam: Oliver Schmitt erzielte das vielumjubelte 1:0 für die Hausherren. Die Hamburger hielten tapfer dagegen und versuchten, die Kreise des Spitzenreiters zu stören, doch die Meppener Defensive stand stabil. In der Schlussphase kannte der Jubel dann keine Grenzen mehr, als Thorben Deters in der 81. Minute mit dem 2:0 den Deckel auf die Partie setzte.

Ein wahres Offensivfeuerwerk brannte der SV Drochtersen/Assel gegen den FC Eintracht Norderstedt ab. Den Torreigen eröffnete Matti Steinmann bereits in der 26. Minute mit der Führung zum 1:0. Zwar keimte bei den Gästen kurz Hoffnung auf, als Abdul-Malik Yago in der 34. Minute zum 1:1 ausglich, doch nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme. Haris Hyseni brachte die Gastgeber in der 56. Minute mit 2:1 erneut in Front, bevor Liam Giwah nur drei Minuten später in der 59. Minute auf 3:1 erhöhte. Die Dominanz der Hausherren war nun erdrückend. Tjorve Nils Mohr schraubte das Ergebnis in der 79. Minute auf 4:1 hoch, und den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand setzte Sebastian Haut in der 87. Minute. ---

Die junge Garde von Hannover 96 II startete mit einer emotionalen Wucht und einer spielerischen Leichtigkeit, die den VfB Lübeck eiskalt erwischte. Es dauerte nicht lange, bis der erste Jubelsturm durch das Stadion fegte: Bereits in der 7. Minute markierte Manuel Braun das 1:0 für die Hausherren. Lübeck wirkte sichtlich gezeichnet von diesem frühen Schock. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch. Die endgültige Entscheidung fiel in der 58. Minute, als Montell Ndikom mit dem Treffer zum 2:0 alle Zweifel beseitigte. Die Gäste aus der Marzipanstadt versuchten in der Schlussphase zwar noch einmal alles, doch die Abwehr der 96er hielt dem Druck stand und sicherte diesen emotionalen Heimsieg. ---





Das Spiel ist abgesagt. Der 1. FC Phönix Lübeck teilt dazu dies mit: "Auch unser kommendes Heimspiel gegen Kickers Emden fällt wortwörtlich leider ins Wasser. Die Hansestadt Lübeck hat den Buniamshof bis Ende Februar sperren lassen. Der Platz ist flächendeckend tief durchnässt und macht ein Fußballspiel nicht möglich." ---





Es war ein Duell der Nerven vor 367 Zuschauern. Die Zweitvertretung vom SV Werder Bremen versuchte gegen den Aufsteiger HSC Hannover das Spiel an sich zu reißen, doch der leidenschaftliche Einsatz der Gäste machte jedes Durchkommen zur Qual. Es war eine Begegnung ohne Tore, in der die Defensivreihen beider Teams die Hauptrollen spielten. Trotz zahlreicher Bemühungen blieb es nach 90 Minuten ohne Tor. ---

Es entwickelte sich vor 989 Zuschauern eine taktisch geprägte Schlacht. Der Bremer SV wollte gegen den SSV Jeddeloh ein Ausrufezeichen setzen, doch die Gäste agierten gewohnt abgeklärt. Auch hier bekamen die Fans keine Tore zu sehen, da beide Mannschaften zwar alles in die Waagschale warfen, aber die letzte Präzision im Abschluss vermissen ließen. ---

Dramatik pur erlebten die 225 Zuschauer. Bereits nach drei Minuten kochten die Emotionen über, als Marko Dedovic vom TuS Blau-Weiß Lohne die Rote Karte sah und sein Team früh dezimierte. Der FC St. Pauli II versuchte die Überzahl sofort zu nutzen und wurde in der 34. Minute belohnt, als Kenan Aydin das 1:0 für die Kiezkicker erzielte. Doch Lohne bewies in Unterzahl ein riesiges Kämpferherz. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, genau in der 45.+1 Minute, markierte Kai Westerhoff den emotionalen Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang hielt das Bollwerk der Gäste stand, sodass es bei der Punkteteilung blieb.