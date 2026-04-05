Nullnummern in Gellersen und Römstedt, Neetze im freien Fall

– Foto: Steffi Rathje

Am gestrigen Samstag rollte der Ball in der Bezirksliga Lüneburg 1 auf einigen Plätzen, wobei das Spitzenspiel in Römstedt unter großer Beobachtung war. Im Keller verlor Neetze weiter und Barendorf gewann das absolute Kellerduell. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Adendorf erwischte einen starken Start und ging früh durch Nico Kliche (10.) in Führung. Ben Peucker erhöhte (29.), ehe erneut Nico Kliche (45.) noch vor der Pause auf 3:0 stellte. Nach dem Anschlusstreffer von Adel Pepic (60.) sorgte Lasse Martin (66.) schnell für die Entscheidung. Es war der dritte Sieg in Serie, wodurch man die Abstiegsränge verpasste.

In einer umkämpften Partie neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Trotz guter Kulisse mit 400 Zuschauern gelang keinem der beiden Teams der entscheidende Treffer. Uelzen bleibt auch im neunten Spiel in Serie unbesiegt, bleibt aber sechs Punkte hinter Römstedt und hat ein Spiel mehr absolviert.

Auch hier fehlten die Tore. Beide Mannschaften lieferten sich ein ausgeglichenes Duell, ohne die nötige Durchschlagskraft im letzten Drittel. Wieren bleibt fünf Punkte vor Gellersen, das nun mit 24 Zählern auf einem Abstiegsplatz steht.

Holdenstedt erwischte durch David Haaker (5.) den besseren Start. Barum kämpfte sich zurück und drehte die Partie durch Treffer von Daniel Maaß (54.) und Yannik-Bo Schlegel (70.). Barum gewann nun fünf Partien in Serie, während Holdenstedt drei Spiele in Serie ohne Dreier da steht.

Auch hier fiel nur ein Tor. Tammo Aki Aue erzielte in der 35. Minute den entscheidenden Treffer für Reppenstedt. Reppenstedt gewann erstmals nach neun sieglosen Partien, während Neetze seit sechs Spielen ohne Dreier ist und auf Rang 16 steht.