Nullnummer zwischen Viktoria Gesmold und SF Lechtingen

„Wir haben zu Beginn große Möglichkeiten. Schießen wir hier ein Tor, wird es ein anderes Spiel. So haben wir uns schwer getan, gegen den sehr tief stehenden Gegner Lösungen zu finden. Somit müssen wir mit dem Unentschieden leben,“ sagte uns der Trainer des SV Viktoria Gesmold Andre Rose.

"Es war das intensive Spiel, das wir erwartet hatten. Beide Mannschaften hätten den Lucky Punch setzen können. Wir hatten eine gute Energie auf dem Platz und sind zufrieden, nach zwei Spieltagen noch ohne Gegentor zu sein,“ sagte uns nach dem Spiel der Coach vom SF Lechtigen Mirko Schleibaum.