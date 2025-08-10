Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Björn Kaisen
Nullnummer zwischen Viktoria Gesmold und SF Lechtingen
Der SV Viktoria Gesmold und der SF Lechtingen hatte ihre Auftaktspiele gewonnen. Am Sonntag mussten sich beide Teams mit einem torlosen 0:0 zufrieden geben.
Beide Mannschaften hatten die Möglichkeit in einem ausgeglichenen Spiel mit wenigen Highlights den entscheidenden Treffer zu erzielen. Am Ende gab es ein insgesamt gerechtes 0:0-Unentschieden.
„Wir haben zu Beginn große Möglichkeiten. Schießen wir hier ein Tor, wird es ein anderes Spiel. So haben wir uns schwer getan, gegen den sehr tief stehenden Gegner Lösungen zu finden. Somit müssen wir mit dem Unentschieden leben,“ sagte uns der Trainer des SV Viktoria Gesmold Andre Rose.
"Es war das intensive Spiel, das wir erwartet hatten. Beide Mannschaften hätten den Lucky Punch setzen können. Wir hatten eine gute Energie auf dem Platz und sind zufrieden, nach zwei Spieltagen noch ohne Gegentor zu sein,“ sagte uns nach dem Spiel der Coach vom SF Lechtigen Mirko Schleibaum.