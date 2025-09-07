Nullnummer zwischen dem Osterrönfelder TSV und Todenbüttel

OTSV-Trainer Maik Gabriel Mannschaft muss lange in Unterzahl spielen. – Foto: Olaf Wegerich

In der Verbandsliga West läuft es für den starken Aufsteiger SV GW Todenbüttel weiterhin richtig gut. Auch im Freitagabendspiel beim Landesligaabsteiger Osterrönfelder TSV blieb die Mannschaft von Trainer Eike Schneider im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und verpasste beim torlosen Remis sogar mehrfach einen möglichen Sieg in Überzahl. Auch bei der Mannschaft von Trainer Maik Gabriel zeigt die Formkurve nach einem schlechten Start in die Saison langsam nach oben, denn auch der OTSV ist seit drei Spielen ungeschlagen.

und hohes Pressing“ den besseren Start, wie der Todenbütteler Trainer Eike Schneider herausstellte. Eine Spielweise, die den Gästen wenig behagte, denn Torraumszenen blieben in dem intensiven Spiel zunächst Mangelware.

Ampelkarte bringt Todenbüttel in Überzahl

Danach konnte sich das Spiel auf hohem Niveau beruhigen, wie Schneider bemerkte. Doch diese Phase hielt nur gut fünfzehn Minuten. Dann schwächten sich die Gastgeber mit einer völlig unnötigen Ampelkarte gegen Marko Grbavac (33.), der nach einem taktischen Foul, als es um einen Einwurf ging, den Ball einfach gegen die Mauer bolzte. „Das hat uns überhaupt nicht in die Karten gespielt. Der OTSV hat danach nur noch gemauert und ist auf die zweiten Bälle gegangen. Wir sind es einfach nicht gewohnt, auf dem Niveau in der Verbandsliga Spielideen auszuarbeiten“, sagte Gästetrainer Eike Schneider.

Todenbüttel-Trainer Eike Schneider konnte gut mit dem Punkt beim OTSV leben. – Foto: Olaf Wegerich

Riesenchancen für Todenbüttel Dennoch hatte der Gast im ersten Durchgang durch Fenn-Ole Zauter, der nur die Latte traf, und im Nachsetzen durch Adam Abou-Kateh, der den Abpraller über das Tor schoss, die Riesenchance, um in Führung zu gehen. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste, die immer wieder versuchten, spielerische Lösungen zu finden, um das Abwehrbollwerk der Gastgeber zu knacken, großes Pech mit zwei Pfostentreffern durch Maxi Lüdtke und Lasse Holling.

Fenn-Ole Zauter hatte Pech mit einem Lattentreffer. – Foto: Olaf Wegerich