Nullnummer zum Rückrundenstart

Alles war am heutigen Sonntag Nachmittag im Stadion an der Jahnstraße für den Bezirksliga Rückrundenauftakt gegen den ASV Altenlingen angerichtet! Stadionsprecher Jürgen Korte nutzte erstmalig unsere neue und achtquadratmeter große LED Leinwand sowie die Erweiterung unserer Lautsprecheranlage unter dem Tribünendach und auch Vereinswirt Siggi versorgte an den neuen Thekenelementen die zahlreich erschienenen Zuschauer bei frühlingshaften Temperaturen mit kalten Getränken!