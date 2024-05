Nullnummer unter Frühsommerhitze

Der SC Union Nettetal hat in der Oberliga Niederrhein seinen Mittelfeldplatz gefestigt. Im Heimspiel gegen den 1. FC Kleve gab es am Mittwoch ein 0:0-Unentschieden. Damit spielen die Nettetaler erneut „zu Null“, denn am vergangenen Freitag gab es einen 3:0-Sieg beim TVD Velbert. Im Tor des SCU rückte erneut Daniel Leupers zwischen die Pfosten.

Es war gerade einmal etwas mehr als eine Minute auf der Uhr gespielt, da gab es bereits die erste richtig gute Chance für Nettetal. Der Kopfball von Leon Falter (2. Minute) nach Flanke von Leonard Lekaj klatsche dabei an den Innenpfosten. Den Nachschuss von Jan Pöhler sicherte dann Kleves Torwart Ahmet Taner. Insgesamt war Nettetal in Halbzeit eins in der Offensive die deutlich agilere Mannschaft. Nach Zuspiel von Drilon Istrefi auf Phillip Spickenbaum streifte der Ball von Falter (14.) das Außennetz. Eine weitere Chance ergab sich für Peer Winkens, dessen Schuss aus 16 Metern abgefälscht und beinahe unberechenbar für Taner wurde. Der Ball ging jedoch nur Zentimeter rechts am Tor vorbei. Obwohl eine Pausenführung verdient gewesen wäre, ging es torlos in die Halbzeit. „Wenn wir da in Führung gegangen wären, wäre das Spiel sicherlich noch einmal anders gelaufen, weil der Gegner noch mehr hätte investieren müssen“, so Schwan.

Nach einem torlosen ersten Durchgang endete auch der zweite Durchgang torlos. Chancen gab es dabei auf beiden Seiten. So hatte Kaies Alaisame (70.) kurz nach seiner Einwechslung die Führung auf dem Fuß. Nach einem Steckpass von Winkens blieb Alaisame im Strafraum jedoch an Abwehrspieler Philipp Divis hängen. In der Schlussphase hatten die Nettetaler dann aber auch Glück. Als Hasan Akcakaya (82.) auf der rechten Seite den bereits am Boden liegenden Leupers überwand, streifte sein Schuss jedoch nur das Außennetz. Nachdem die Klever den Ball im Anschluss an eine Ecke nicht klären konnten, versuchte es Maximilian Köhler mit einem Schuss von der linken Seite. Jedoch landete der Ball genau in den Armen von Taner. Auch die fünfminütige Nachspielzeit brachte keinen Treffer in der Partie, sodass es am Ende beim 0:0 blieb.

„Wir haben zur Halbzeit gesagt, wenn wir vorne keinen Treffer machen, dürfen wir hinten keinen kassieren. Das Ziel hinten zu Null zu bleiben, haben wir heute zum zweiten Mal in Folge geschafft“, sagte SCU-Coach Schwan. „Mit dem Ergebnis kann ich unter dem Strich leben, weil wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so drin waren und durch Ballverluste in der Vorwärtsbewegung in Konter gelaufen sind und uns dadurch das Leben selber schwer gemacht habe“, so Schwan weiter.

In der Tabelle haben die Nettetaler nun einen weiteren Punkt mehr auf dem Konto und kommen ihrem Ziel immer näher. Mit 37 Punkten belegt man Tabellenplatz zehn und hat auf den ersten offiziellen Abstiegsplatz ein Polster von neun Punkten. Am kommenden Wochenende haben die Nettetaler spielfrei.