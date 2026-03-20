Nullnummer unter Flutlicht: 1. FC Guben lässt Punkte liegen Landesliga Süd: Der heutige Auftakt des 19. Spieltags verläuft ohne Tore. von LS · Heute, 22:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Luis Grün

Unter dem Flutlicht des heutigen Abends wurde der 19. Spieltag der Landesliga Süd eröffnet. Es war eine Begegnung, die von großer Erwartungshaltung, doch am Ende blieb das emotionale Feuerwerk aus.

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Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! --- Heute, 20:00 Uhr 1. FC Guben 1. FC Guben SV Döbern SV Döbern 0 0 Abpfiff In einer hart umkämpften Partie vor 140 Zuschauern suchte der 1. FC Guben die Lücke in der Defensive des Gegners, doch der SV Döbern hielt mit Leidenschaft und Disziplin dagegen. Trotz des Bemühens beider Mannschaften blieben zwingende Abschlüsse Mangelware. In diesem Spiel fielen keine Tore, was nach 90 Minuten zu einem für die Gastgeber etwas enttäuschenden 0:0-Unentschieden führte.

Morgen, 14:00 Uhr SV Victoria Seelow Seelow FV Erkner 1920 FV Erkner 14:00 PUSH

Am Samstagnachmittag empfängt der SV Victoria Seelow den FV Erkner. Seelow belegt derzeit mit 40 Punkten den dritten Tabellenplatz, hat jedoch deutlich weniger Spiele absolviert als die direkte Konkurrenz, was sie zu einem ernsthaften Titelanwärter macht. Für den FV Erkner, der mit 13 Punkten auf Rang 13 liegt, geht es um wichtige Zähler gegen den Abstieg. Das Hinspiel verlief mit einem 2:1-Sieg für Seelow knapp, was eine umkämpfte Revanche erwarten lässt.

In Senftenberg treffen zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld aufeinander. Der FSV Glückauf (Platz 7, 23 Punkte) empfängt die Frankonia aus Wernsdorf (Platz 9, 22 Punkte). Da beide Teams in der Tabelle nur einen Punkt auseinanderliegen, ist eine Begegnung auf Augenhöhe zu erwarten. Das Hinspiel endete mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden, was die Ausgeglichenheit dieser Paarung unterstreicht.

Morgen, 15:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II FC Lauchhammer Lauchhammer 15:00 PUSH

Der Tabellenführer aus Luckenwalde (43 Punkte) trifft auf den Tabellenfünfzehnten aus Lauchhammer. Die Vorzeichen könnten kaum eindeutiger sein, da Lauchhammer bisher lediglich zwei Punkte sammeln konnte. Zudem wiegt die Erinnerung an das Hinspiel schwer, in dem Luckenwalde II einen deutlichen 8:0-Erfolg feierte. Für die Gastgeber zählt im Kampf um die Meisterschaft nur ein Sieg, während Lauchhammer versuchen muss, defensiv kompakter zu stehen als im ersten Aufeinandertreffen.

Die SG Phönix Wildau steht vor einer schweren Aufgabe gegen den FC Eisenhüttenstadt. Wildau belegt mit 19 Punkten den zwölften Rang, während die Gäste mit 23 Punkten auf Platz 8 geführt werden. Besonders die Deutlichkeit des Hinspielergebnisses, welches Eisenhüttenstadt mit 7:2 für sich entschied, dürfte bei den Hausherren für den Wunsch nach Wiedergutmachung sorgen. Ein Erfolg wäre für Wildau wichtig, um den Vorsprung auf die Abstiegsränge zu wahren.

Der VfB Krieschow II hat als Tabellenvierter mit 36 Punkten noch Kontakt zur Spitzengruppe und empfängt das Schlusslicht aus Lübben. Die Gäste konnten in 17 Spielen erst einen Punkt verbuchen und weisen mit 105 Gegentoren eine Bilanz auf, die ihre sportliche Krise verdeutlicht. Das Hinspiel endete 6:1 für Krieschow. Alles andere als ein Heimsieg der Krieschower Reserve wäre in dieser Konstellation eine Überraschung.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 VfB Trebbin VfB Trebbin 15:00 PUSH

In Hohenleipisch kommt es zum Duell zwischen dem Sechsten und dem Zehnten der Tabelle. Die Gastgeber haben erst 14 Partien bestritten und könnten mit 30 Punkten bei Siegen in den Nachholspielen noch weit nach oben rücken. Trebbin (20 Punkte) benötigt Zähler, um sich im Mittelfeld zu konsolidieren. Das erste Duell in der Hinrunde war eine knappe Angelegenheit, die Hohenleipisch mit 3:2 für sich verbuchen konnte.

Morgen, 16:45 Uhr SG Großziethen Großziethen SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 16:45 PUSH