Benjamin Epifani und der ASV Burglengenfeld mussten sich zu Hause mit einem 0:0 begnügen. – Foto: Dominik Adlhoch
Nullnummer: Teisbach erkämpft sich einen Punkt in Burglengenfeld
9. Spieltag Landesliga Mitte - Sonntag: Baumgartl-Elf verpasst es aufgrund Aluminiumpechs knapp, einen Dreier aus Burglengenfeld zu entführen
Der FC Teisbach hat sich beim ASV Burglengenfeld den zweiten Zähler der Saison erkämpft. In einer umkämpften Partie trennten sich beide Teams mit 0:0. Für die Gäste bedeutete das Remis zwar den Verbleib auf dem letzten Tabellenplatz, dennoch zeigte die Mannschaft eine kämpferisch starke Leistung. Burglengenfeld hingegen verpasste es, den Anschluss an die vorderen Tabellenränge herzustellen und sich in der Tabelle weiter nach oben zu schieben.
Die Gäste erwischten einen Blitzstart: Bereits nach 30 Sekunden hatte Teisbach die erste große Chance, traf aber nur das Aluminium. Auch in der zweiten Halbzeit war das Glück nicht auf Seiten der Gäste – in der 75. Minute landete ein Freistoß erneut an der Latte. Burglengenfeld hätte trotz einer insgesamt nicht zufriedenstellenden Vorstellung durchaus die Möglichkeit gehabt, die Partie für sich zu entscheiden – in beiden Halbzeiten erspielte sich die Mannschaft mehrere hochkarätige Chancen und scheiterte jeweils aus kurzer Distanz vor dem Tor.
Erkan Kara, Trainer der ASV Burglengenfeld, zog ein kritisches Fazit: „Wir sind ein bisschen ratlos, weil die Leistungsunterschiede derzeit extrem sind. Letzte Woche schlagen wir den Tabellenführer, heute hätten wir gegen den Letzten sogar verlieren können. Es war kein gutes Spiel von uns – zu viele Abspielfehler, zu viele Unstimmigkeiten. Insgesamt war das für unsere Ansprüche zu wenig.“
Florian Baumgartl, Coach des FC Teisbach, sagte: „Wir freuen uns über ein absolut verdientes Unentschieden. Beide Teams hatten in etwa die gleiche Anzahl an Großchancen, wobei wir mit zwei Aluminiumtreffern sogar etwas näher am Dreier dran waren. Es war ein überragender Kampf der gesamten Mannschaft. Irgendwann wird offensiv der Knoten platzen – für heute sind wir zufrieden.“