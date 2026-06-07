Nullnummer reicht Rhenania Hinsbeck: Fischeln II steigt ab

Der SC Rhenania Hinsbeck hat die Chance verpasst, den Klassenerhalt vor dem letzten Spieltag endgültig abzusichern. Gegen den SSV Strümp blieb die Mannschaft von Sebastian Thissen und Marco Hammann vor 90 Zuschauern ohne eigenen Treffer und verlor mit 0:2. Lange blieb die Partie offen, wodurch Hinsbeck zumindest ein Punkt möglich schien. Nach gut einer Stunde fiel der erste Treffer jedoch auf unglückliche Weise aus Sicht der Gastgeber: Kilian Hoppmanns unterlief ein Eigentor, das Strümp mit 1:0 in Führung brachte (63.).

Hinsbeck musste anschließend mehr investieren, fand gegen Strümp aber keine Antwort. In der Schlussphase sorgte Robin Jan Schreiner für die Entscheidung, als er in der 86. Minute das 2:0 erzielte. Für Strümp war der Sieg tabellarisch im Mittelfeld relevant, weil der Klub nun bei 43 Punkten steht und Rang zehn belegt. Für Hinsbeck wiegt die Niederlage deutlich schwerer, denn der Verein bleibt mit 20 Punkten auf Rang 15 und muss den Klassenerhalt am Sonntag im direkten Duell mit VfR Krefeld-Fischeln II sichern.

Die Lage im Tabellenkeller ist durch das Nachholspiel dennoch klarer geworden. TuS Gellep steht bereits als Absteiger fest, obwohl der Klub am letzten Spieltag noch beim VfB Uerdingen antritt. Der Grund liegt im direkten Duell zwischen Hinsbeck und Fischeln: Gewinnt Hinsbeck oder spielt remis, bleibt Hinsbeck vor Gellep. Gewinnt Fischeln, zieht Fischeln II auf 21 Punkte und liegt ebenfalls sicher vor Gellep, das maximal noch 20 Punkte erreichen kann. Damit kann Gellep nicht mehr beide Konkurrenten hinter sich lassen.

Am Sonntag entscheidet sich somit nur noch, ob Hinsbeck oder Fischeln II den kritischen Platz belegt. Hinsbeck reicht gegen Fischeln ein Punkt, Fischeln muss gewinnen, um noch vorbeizuziehen. Gellep ist dagegen gemeinsam mit VSF Amern II abgestiegen.