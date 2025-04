Nullnummer! Kästorf und SVG Göttingen warten auf den Sieg

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Wie uns Sportvorstand Chris Borgsdorf erzählte, hatte sein SSV Kästorf den besseren Start erwischt und etwas mehr Anteile, dennoch ging es "gerecht" mit einem 0:0 in die Pause. Nachdem Kästorf im Hinspiel gegen die SVG einen knappen 2:1-Sieg einfahren konnte, war auch das Duell am Sonntag von Spannung geprägt.

Die Gäste aus Göttingen hatten einige Ecken und Standards. "Die haben wir gut vereitelt:" so Borgsdorf. Ansonsten kam von den Gästen nicht allzu viel. Kästorf hatte dann im zweiten Durchgang zwei richtige Hochkaräter, doch Leander Petry und Noah Mamalitsidis verpassten. "Da müssen wir eigentlich ein Tor machen." resümierte Chris Borgsdorf.

Doch der Ball wollte bis zum Abpfiff nicht ins Netz, egal auf welcher Seite. So warten beide Teams also noch auf den ersten Sieg 2025, wobei die Gäste erst zwei Spiele absolvierten. "Wir hätten uns gefreut, wenn wir endlich den ersten Sieg geholt hätten, um den Bock umzustoßen, doch das Remis ist gerecht." so Chris Borgsdorf abschließend.

Tabellarisch bleibt Kästorf auf dem vierten Platz, während die SVG auf dem achten Platz stehen bleibt. Die nächste Chance auf den ersten Sieg haben die beiden Teams dann am kommenden Sonntag. Kästorf reist nach Braunschweig zu Vahdet; SVG Göttingen empfängt die Freien Turner.