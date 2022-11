Nullnummer in Winden

Am 14. Spieltag war der SV RW Glottertal bei den Spfr. Winden zu Gast. Tabellarisch war die Partie zwar eine klare Angelegenheit – die Rot Weißen erwarteten aber ein schweres Spiel. Bei den Sportfreunden Winden war für die Rot Weißen in der Vergangenheit wenig zu Bestellen. Außerdem haben die Hausherren in dieser Saison schon der dem einen oder anderen Konkurrenten Punkte abgenommen. Einfacher machte die Aufgabe auch die angespannte Personalsituation nicht. Tobi Müller musste heute gleich auf sieben Stammspieler verzichten, sodass heute die jungen Wilden in die Bresche springen mussten. Mit M. Maier, E. Schill, M. Schöne und F. Flamm standen gleich vier Glottertäler Jungs in der Startelf, die letztes Jahr noch den Aufstieg mit der A-Jugend feiern durften. Für M. Schöne und F. Flamm war es gar der erste Startelfeinsatz in der ersten Mannschaft.

Mit dem Wissen, dass es in Winden ganz schwer wird, wenn man in Rückstand gerät, waren die Rot Weißen von Beginn an um defensive Stabilität bemüht. Wenngleich die Hausherren in der Anfangsphase durchaus das ein oder andere Mal gerade über Standartsituationen gefährlich wurden, funktionierte das ganz gut. Trotz einer defensiven Grundausrichtung konnten die Gäste aber auch ihre Nadelstiche setzen. M. Schöne verbuchte zwei gute Chancen und auch M. Maier kam zu einigen gefährlichen Abschlüssen. Beide verfehlten jedoch das Tor oder fanden in Torhüter M. Lach ihren Meister. So ging es in einem insgesamt ausgeglichenen Spiel torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer auf dem kleinen Kunstrasenplatz ein unverändertes Bild. Die Sportfreunde hatten durch E. Schätzle-König kurz vor Ende ihre beste Chance, doch der eingewechselte Stürmer verpasste den Ball am langen Pfosten knapp. Nachdem wieder M. Schöne nach schöner Vorarbeit von P. Jurzinski eine weitere gute Chance nicht verwerten konnte, hatten die Gäste in der 80. Minute den Torschrei auf den Lippen. Auf Ablage von P. Jurzinski konnte M. Maier aus zehn Metern unbedrängt abziehen. M. Lach im Tor der Hausherren reagierte jedoch glänzend. Auf beiden Seiten wollte der Ball heute nicht über die Linie, wodurch das Spiel mit 0:0 endete.