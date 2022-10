Nullnummer in Widdern

Die SGM Widdern/Olnhausen wurde gegen die Zweitvertretung von SV Heilbronn am Leinbach am Sonntag der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und kam über ein 0:0 nicht hinaus. Weder besiegt noch unterlegen. SV Heilbronn am Leinbach II trat gegen den Favoriten SGM Widdern/Olnhausen an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein.