Borussia Veen klaut Broekhuysen einen Punkt – Foto: Pascal Derks

Nullnummer in Veen mit Schreckmoment Bezirksliga, Gruppe 4: Borussia Veen gewinnt einen Punkt gegen die Sportfreunde aus Broekhuysen vor heimischem Publikum. Die Defensivtaktik von Borussia-Trainer Wisniewski ist aufgegangen.

Bezirksligist Borussia Veen trotzt Aufstiegskandidat SF Broekhuysen ein 0:0 ab. Ein defensiver Schachzug geht auf. Ein verletzter Christian Quernhorst sorgt in der Heimpartie für den Schreckmoment.

Es war eine Nullnummer im heimischen Stadion, mit der die Bezirksliga-Fußballer von Borussia Veen durchaus leben konnten. Schließlich hatten sie nach drei Pleiten in Serie in der Meisterschaft und im Kreispokal gegen Aufstiegskandidat Sportfreunde Broekhuysen gepunktet. Und was Trainer Alexander Wisniewski ebenso wichtig war: „Wir haben zu null gespielt, sehr gut verteidigt und sind als Team aufgetreten. Jeder ist für den anderen gelaufen.“ Die Veener gingen mit einer Viererkette in die Partie, die in dieser Saison so noch nicht zusammengespielt hatte. Kapitän Ken Klemmer kehrte zurück auf seine angestammte Position auf der linken Seite, in der Innenverteidigung agierten Tom Conrad und Marius Gietmann, rechts wurde Philipp van Huet aufgeboten. Der Schachzug ging auf.