Nullnummer in Sendling Keine Tore in intensiver Partie

Das letzte Gastspiel in der Siegenburger Straße vor dem Umbau der Anlage endete ohne Tore zwischen den ersten Mannschaften des BSC Sendling und des SV Sentilo Blumenau.

Eine selten hochklassige, aber jederzeit intensive und kampfbetonte Partie sahen die Zuschauer an diesem Nachmittag.

Bereits nach 5 Minuten jubelten die Blumenauer als Veljko Jovanovic nach Vorlage von Andreas Breitsameter das vermeintliche Führungstor erzielte. Der einzige der etwas dagegen hatte war der Schiedsrichter, der Abseits gesehen haben wollte. In der Folge passierte vor den Toren relativ wenig und den nächsten großen Aufreger gab es kurz vor der Pause. Einen Schuss an die Latte konnte sich der Sendlinger Stürmer sichern, schaffte es jedoch frei vor dem leeren Tor nicht, den Ball zu kontrollieren.

In der zweiten Halbzeit hatten die Blumenauer phasenweise mehr vom Spiel. Die einzige hochkarätige Chance vergab Ionut Carjan. Dieser hatte Pech, dass sein Kopfball nach Ecke auf der Linie geklärt wurde. Die Schlussphase gehörte wieder den Gastgebern, die einige gute Kontermöglichkeiten hatten, diese jedoch nicht zu Ende spielten. Fatih Özcakir hielt die Null fest, außerdem erzielten die Sendlinger ebenfalls ein Abseitstor.

So endete das Spiel am Ende verdient unentschieden.