Nullnummer in Schalding - auch weil Mandl zum Elferkiller wird

Gezeichnet vom klassischen Abtasten verstrichen die ersten Minuten der Partie am Reuthinger Weg wie im Fluge. Die erste gute Gelegenheit des Spiels gehörte den Hausherren: In der 30. Spielminute prüfte Saeed Mauth-Schlussmann Mandl erstmals aus 20 Metern. Mit den Fingerspitzen konnte dieser die Kugel noch ins Toraus lenken. Trotz disziplinierter Vorstellung beider Teams blieben weitere Gelegenheiten vergebens auf sich warten, sodass es mit dem 0:0 pünktlich in die Pause ging. Der zweite Durchgang startete da schon deutlich lebhafter. Wenn gleich es immer noch nicht für Hochkaräter reichte, gewann das Spiel immer mehr an Intensität. Bastian Hilz verschuldete in der 65. Spielminute einen Strafstoß und flog im Nachhinein mit Gelb-Rot vom Platz. Den Elfmeter konnte der SVS in Form von Dominik Götzer jedoch nicht im Kasten unterbringen, da Mandl im Gehäuse des TSV die Ecke roch und glänzend parierte. In der Schlussphase konzentrierte sich Mauth voll auf die Defensive und versuchte über Konter noch Nadelstiche zu setzen. Der SVS hatte Offensiv jedoch trotz Überzahl nicht mehr viel einzubringen, sodass es am Ende bei einem 0:0 der schwächeren Sorte blieb.
Manuel Mörtlbauer, Trainer SV Schalding-Heining II: „Insgesamt war es ein ausgeglichenes und chancenarmes Spiel. Durch einen Elfmeter in der zweiten Halbzeit hätten wir in Führung gehen können. Der Platzverweis der zum Elfmeter führte war berechtigt. Die Überzahl hat uns jedoch nicht in die Karten gespielt, da sich Mauth im Anschluss defensiv sehr gut präsentierte. Im großen und ganzen hat sich Mauth den Punkt heute also redlich verdient und hart erkämpft.“
Uli Köberl, sportlicher Leiter TSV Mauth: „Ein über die gesamten 90 Minuten gesehen ausgeglichenes Spiel, bei dem sich die Defensivreihen keine großen und folgenschweren Fehler erlaubten. Unser Torhüter Mandl hat uns nach letzter Woche erneut mit einem gehaltenen Elfmeter im Spiel gehalten. Danach waren wir meiner Meinung nach in Unterzahl dem Führungstreffer näher, verpassten es aber, die Angriffe im entscheidenden Moment abzuschließen. Eine gerechte Punkteteilung.“