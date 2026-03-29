Nullnummer in Schalding - auch weil Mandl zum Elferkiller wird

Der gewohnt starke Rückhalt für den TSV Mauth: Keeper Michael Mandl parierte heute wie bereits in der Vorwoche einen Elfmeter und sicherte Mauth einen Punkt in Schalding – Foto: Mike Sigl

Gezeichnet vom klassischen Abtasten verstrichen die ersten Minuten der Partie am Reuthinger Weg wie im Fluge. Die erste gute Gelegenheit des Spiels gehörte den Hausherren: In der 30. Spielminute prüfte Saeed Mauth-Schlussmann Mandl erstmals aus 20 Metern. Mit den Fingerspitzen konnte dieser die Kugel noch ins Toraus lenken. Trotz disziplinierter Vorstellung beider Teams blieben weitere Gelegenheiten vergebens auf sich warten, sodass es mit dem 0:0 pünktlich in die Pause ging. Der zweite Durchgang startete da schon deutlich lebhafter. Wenn gleich es immer noch nicht für Hochkaräter reichte, gewann das Spiel immer mehr an Intensität. Bastian Hilz verschuldete in der 65. Spielminute einen Strafstoß und flog im Nachhinein mit Gelb-Rot vom Platz. Den Elfmeter konnte der SVS in Form von Dominik Götzer jedoch nicht im Kasten unterbringen, da Mandl im Gehäuse des TSV die Ecke roch und glänzend parierte. In der Schlussphase konzentrierte sich Mauth voll auf die Defensive und versuchte über Konter noch Nadelstiche zu setzen. Der SVS hatte Offensiv jedoch trotz Überzahl nicht mehr viel einzubringen, sodass es am Ende bei einem 0:0 der schwächeren Sorte blieb.