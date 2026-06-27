Nullnummer in Ruhlsdorf: Keine Tore im zweiten Hitzetest

Die Kulisse auf dem Sportplatz in Ruhlsdorf war überschaubar, aber die Intensität auf dem grünen Rasen von der ersten Sekunde an spürbar. 37 Zuschauer hatten den Weg auf die Anlage gefunden, um das neu formierte FSV-Team um Trainer Patrick Weiser bei hochsommerlichen Bedingungen zu sehen. Im zweiten Vorbereitungsspiel für die neue Saison ging es gegen den Meister der NOFV-Oberliga Süd und Aufsteiger in die Regionalliga Nordost, den RSV Eintracht 1949.

Vom Anpfiff weg entwickelte sich eine von Taktik und Physis geprägte Partie, in der sich beide Mannschaften bei den drückenden Temperaturen nichts schenkten. Obwohl es sich um ein Freundschaftsspiel handelte, war das Engagement auf beiden Seiten gut. Luckenwalde versuchte, die Vorgaben des neuen Trainerstabs umzusetzen und spielerische Akzente zu setzen, stieß jedoch auf eine defensiv kompakt stehende Gäste Am Ende spiegelte das Resultat das zähe Ringen auf dem Platz wider, denn nach Ablauf der Spielzeit gab es ein 0:0.

Ein bitterer Rückschlag und emotionale Genesungswünsche

Das Ergebnis geriet nach dem Schlusspfiff jedoch schnell in den Hintergrund, da das Geschehen von einem extrem schmerzhaften Moment überschattet wurde. Ein tiefer Schock fuhr durch das gesamte Team, als sich der Luckenwalder Spieler Altawil Bakr schwer verletzte. Besonders tragisch war der Umstand, dass sich die Szene komplett ohne gegnerische Fremdeinwirkung ereignete.

Die Lehren aus der Nullnummer für das Trainerteam

Für den neuen Trainer bietet dieses torlose Remis dennoch eine wertvolle Datenbasis für die kommenden Trainingswochen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – diese alte Fußballweisheit greift für den Nordost-Regionalligisten in diesen Tagen perfekt. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Spielern um Trainer Patrick Weiser nicht, denn der Vorbereitungsplan ist eng getaktet. Die Beine sind schwer von den harten Trainingseinheiten, doch die nächste Herausforderung wartet bereits am kommenden Mittwoch.

Am 01.07.2026 um 19 Uhr bittet der FSV 63 Luckenwalde zum nächsten Härtetest. Dann gastiert mit dem VfL Halle 1896 ein Vertreter aus der NOFV-Oberliga Süd. Für die Luckenwalder bietet sich bereits unter der Woche die nächste Gelegenheit, den Rhythmus weiter zu verfeinern, Fehler aus dem Spiel in Ruhlsdorf abzustellen und das Visier im Sturm schärfer einzustellen.