Nullnummer in Ringingen, Bernstadt gewinnt Krimi, Drama in Altenstadt

Kreisliga A2:

SV Nersingen – SV Lonsee 2:0

In Nersingen sahen die Zuschauer eine kontrollierte Vorstellung der Hausherren, die vor allem in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg stellten. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, doch nach knapp einer halben Stunde wurde die Geduld der Heimelf belohnt. In der 29. Minute war es Adrian Bytyqi, der goldrichtig stand und den SV Nersingen mit 1:0 in Führung brachte. Lonsee bemühte sich zwar um eine Antwort, wirkte im Abschluss jedoch nicht zwingend genug. Noch vor dem Pausenpfiff legten die Gastgeber nach: In der 38. Minute erzielte Tom Gora das wichtige 2:0. Im zweiten Durchgang verwaltete Nersingen den Vorsprung geschickt und ließ defensiv nichts mehr anbrennen.

SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – TSV Berghülen 6:2

In Neu-Ulm bekamen die Fans ein wahres Offensiv-Spektakel zu sehen, das jedoch mit einem Paukenschlag für die Gäste begann. Bereits in der 11. Minute schockte Niklas Schöll die Hausherren mit der 0:1-Führung für den TSV Berghülen. Die SGM schüttelte sich jedoch nur kurz und antwortete mit einer beeindruckenden Torflut. Sead Kapetanovic glich in der 16. Minute zum 1:1 aus und drehte die Partie in der 31. Minute mit seinem zweiten Treffer zur 2:1-Führung. Noch vor der Pause brachen bei den Gästen alle Dämme: Erlir Bahtiri erhöhte in der 42. Minute auf 3:1, Mahir Jusufovic legte in der 44. Minute das 4:1 nach, und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte markierte Ademin Hadzic in der 47. Minute (45.+2) sogar das 5:1. Direkt nach dem Wechsel schraubte erneut Mahir Jusufovic in der 47. Minute das Ergebnis auf 6:1. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Simon Schuon in der 61. Minute mit dem Treffer zum 6:2-Endstand.

SGM Albeck/Göttingen – TSV Bernstadt 3:4

Was für ein Krimi in Albeck! Die Zuschauer erlebten ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Bernstadt dominierte den ersten Durchgang fast nach Belieben. Max Noller eröffnete bereits in der 5. Minute zum 0:1, bevor Samuel Bosch in der 39. Minute auf 0:2 erhöhte. Als Samuel Jost in der 44. Minute das 0:3 markierte, schien die Partie entschieden. Doch die SGM bewies eine unglaubliche Moral. Mirhad Mehanovic verkürzte in der 50. Minute auf 1:3. Zwar stellte Alexander Eckle per Foulelfmeter in der 54. Minute den alten Abstand zum 1:4 wieder her, doch die Heimelf gab nicht auf. Erneut Mirhad Mehanovic traf in der 79. Minute per Handelfmeter zum 2:4, und als Ewald Maier in der 88. Minute das 3:4 erzielte, wurde es noch einmal richtig hektisch. Bernstadt rettete den knappen Vorsprung jedoch mit viel Leidenschaft über die Zeit.

TSV Bermaringen – SV Asselfingen 1:2

In Bermaringen sahen die Zuschauer eine Partie, die vor allem in der ersten Halbzeit durch die Effektivität der Gäste geprägt war. Der SV Asselfingen agierte aus einer stabilen Defensive heraus und schlug eiskalt zu. In der 32. Minute brachte Ekin Demir die Gäste mit 0:1 in Front. Nur sieben Minuten später, in der 39. Minute, erhöhte Gabriel Friedrich auf 0:2 und sorgte damit für eine komfortable Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kam der TSV Bermaringen mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und drängte auf den Anschluss. Dieser gelang in der 54. Minute, als Paul Marchfelder zum 1:2 traf. In der verbleibenden Spielzeit warf Bermaringen alles nach vorne, biss sich aber am Abwehrbollwerk der Asselfinger die Zähne aus, die den knappen Auswärtssieg leidenschaftlich verteidigten.

SV Thalfingen – FC Neenstetten 1:2

Dieses Spiel stand ganz im Zeichen von Sebastian Häge, der für den FC Neenstetten zum Matchwinner avancierte. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, bis kurz vor dem Pausenpfiff der erste Treffer fiel. In der 44. Minute markierte Sebastian Häge die 0:1-Führung für die Gäste. Thalfingen kam jedoch stark aus der Kabine und suchte den Ausgleich. In der 60. Minute behielt Tobias Huber die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter souverän zum 1:1. Die Partie stand nun auf des Messers Schneide, beide Mannschaften suchten die Entscheidung. Das glücklichere Ende hatten die Gäste: In der 80. Minute war es erneut Sebastian Häge, der goldrichtig stand und mit seinem zweiten Treffer den 1:2-Endstand besiegelte.

TSV Westerstetten – SV Oberelchingen 1:3

In Westerstetten entwickelte sich eine spannende Begegnung, die vor allem in der Schlussphase an Dramatik kaum zu überbieten war. Den Grundstein für den Erfolg der Gäste legte Marcel Benz, der in der 41. Minute die 0:1-Führung für den SV Oberelchingen erzielte. Die Hausherren bemühten sich im zweiten Durchgang um den Ausgleich, doch Oberelchingen blieb bei Kontern gefährlich. In der 73. Minute erhöhte Niklas Dick auf 0:2. In der Nachspielzeit überschlugen sich dann die Ereignisse: Zunächst verkürzte Fabio Höhe in der 92. Minute (90.+2) auf 1:2 und ließ kurzzeitig Hoffnung aufkeimen. Doch praktisch im Gegenzug machte erneut Niklas Dick in der 93. Minute (90.+3) mit dem Treffer zum 1:3 alle Hoffnungen der Heimelf zunicht und sicherte den Auswärtssieg.

SV Fortuna Ballendorf – TSG Söflingen 2:3

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in Ballendorf. Die Gäste aus Söflingen schienen zur Pause wie der sichere Sieger, nachdem Simon Wödl in der 30. Minute zum 0:1 und Florian Zumsteg in der 40. Minute zum 0:2 getroffen hatten. Doch die Fortuna bewies ein riesiges Kämpferherz. Innerhalb von nur fünf Minuten glichen die Hausherren die Partie aus: Julian Léonardo Köpf verkürzte in der 55. Minute auf 1:2, bevor Florian Wachter in der 60. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 markierte. Das Spiel war nun völlig offen, doch das letzte Wort hatten die Gäste. In der 87. Minute war es erneut Florian Zumsteg, der mit seinem zweiten Tor des Tages den entscheidenden Treffer zum 2:3-Endstand für die TSG Söflingen erzielte.

TSV Pfuhl – SV Weidenstetten 1:2

In Pfuhl entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, die für die Hausherren zunächst nach Plan verlief. Nach gut einer halben Stunde gab es Strafstoß für die Heimelf, den Philipp Bischofsberger in der 32. Minute sicher zur 1:0-Führung verwandelte. Pfuhl verteidigte diesen Vorsprung bis weit in die zweite Halbzeit hinein, doch der SV Weidenstetten bewies in der Schlussphase den längeren Atem. In der 70. Minute gelang Alexander Hiltner der Ausgleich zum 1:1, was sichtlich für Unruhe in der Pfuhler Defensive sorgte. Die Gäste witterten nun ihre Chance und legten nach: In der 85. Minute war es Stefan Hess, der goldrichtig stand und den viel umjubelten Siegtreffer zum 1:2-Auswärtssieg für Weidenstetten erzielte.