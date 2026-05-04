Nullnummer in Ringingen, Bernstadt gewinnt Krimi, Drama in Altenstadt

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Ermingen präsentierten sich die Gäste vom SC Heroldstatt als die abgeklärtere Mannschaft. Der RSV bemühte sich zwar um Spielkontrolle, fand aber selten ein wirksames Mittel gegen die gut gestaffelte Defensive der Gäste. In der 28. Minute nutzte Patrick Bäumler eine Unachtsamkeit in der Erminger Hintermannschaft eiskalt aus und markierte die 0:1-Führung. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Hausherren den Druck zu erhöhen, doch Heroldstatt blieb bei Kontern brandgefährlich. Die endgültige Entscheidung fiel in der 68. Minute, als Ralf Klos goldrichtig stand und den Ball zum 0:2-Endstand im Netz unterbrachte. Ein Auswärtssieg, der auf einer soliden Defensivarbeit basierte.
In Ringingen sahen die Zuschauer eine Partie, die vor allem von der Taktik und zwei disziplinierten Abwehrreihen geprägt war. Das Spiel fand größtenteils zwischen den Strafräumen statt, wo um jeden Zentimeter Boden leidenschaftlich gekämpft wurde. Da beide Offensivabteilungen an diesem Tag die letzte Präzision im Abschluss vermissen ließen, blieb es am Ende bei einem torlosen Unentschieden. Ein Ergebnis, mit dem wohl beide Teams aufgrund ihrer stabilen Defensivleistung leben können.
Was für ein Wahnsinn in Emerkingen! Die Zuschauer erlebten einen der dramatischsten Krimis des gesamten Spieltags. Kurz vor der Pause brachte Luca Benkendorf in der 45. Minute die Hausherren mit 1:0 in Führung. Doch Griesingen schlug im zweiten Durchgang zurück: Peter Gobs glich in der 60. Minute zum 1:1 aus, und als Lion Kamper in der 70. Minute das Spiel zur 1:2-Führung für die Gäste drehte, schien die Überraschung perfekt. Doch dann schlug die Stunde von Tom Stocker. Mit einem späten Doppelpack in der 83. Minute zum 2:2 und in der 87. Minute zum 3:2 verwandelte er den Sportplatz in ein Tollhaus. In einer hitzigen Schlussphase sah Thomas Traub von der SG Griesingen in der 90. Minute noch die Gelb-Rote Karte, was den bitteren Nachmittag für die Gäste besiegelte.
Die SG Oberdischingen/Ersingen erwischte einen Start nach Maß und überrumpelte die Gäste aus Niederhofen bereits in der Anfangsphase. In der 2. Minute sorgte Kim Knittel mit dem frühen 1:0 für Jubel auf den Rängen. Die Hausherren blieben am Drücker und erhöhten in der 23. Minute durch Robin Knittel auf 2:0. Niederhofen gab sich jedoch nicht auf und kam kurz nach dem Seitenwechsel durch Leon Hirsch, der in der 49. Minute auf 2:1 verkürzte, zurück in die Partie. Die Begegnung blieb lange Zeit offen und umkämpft, bis Jonah Ziegler in der 83. Minute mit dem Treffer zum 3:1 für die endgültige Entscheidung sorgte und den Heimsieg zementierte.
In Erbach bekamen die Fans ein intensives Duell zu sehen, das bereits früh einen ersten Höhepunkt bot. In der 5. Minute brachte Niko Mayr den TSV Erbach mit 1:0 in Front und sorgte für eine ideale Ausgangsposition. Die Gastgeber kontrollierten in der Folgezeit das Geschehen, versäumten es aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Das rächte sich im zweiten Durchgang: Der SV Pappelau-Beiningen kam immer besser in die Zweikämpfe und belohnte sich in der 52. Minute durch Pascal Eckhardt, der den Ausgleich zum 1:1 markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften die Entscheidung, doch die stabilen Abwehrreihen ließen keine weiteren Großchancen zu, sodass es bei der Punkteteilung blieb.
Eine wahre Machtdemonstration erlebten die Zuschauer in Schelklingen. Die Hausherren spielten sich phasenweise in einen Rausch und ließen den Gästen aus Altheim nicht den Hauch einer Chance. Luca Schleiblinger eröffnete in der 17. Minute den Torreigen zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel brach der Widerstand der Altheimer endgültig: David Höffner erhöhte in der 48. Minute auf 2:0, bevor Maximilian Roser nur zwei Minuten später in der 50. Minute das 3:0 nachlegte. Schelklingen-Hausen blieb torhungrig und schraubte das Ergebnis durch Mohamed Barry in der 74. Minute auf 4:0 hoch. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte Linus Jedele tief in der Nachspielzeit in der 91. Minute (90.+1) zum souveränen 5:0-Endstand.
Vor 30 Zuschauern lieferte der TSV Blaubeuren bei der Ulmer Reserve eine extrem abgeklärte Vorstellung ab. Die Gäste übernahmen von Beginn an das Kommando und gingen bereits in der 7. Minute durch Roman Lehle mit 1:0 in Führung. Danach schlug die Stunde von Tobias Söll, der die Führung mit einem Doppelpack in der 25. Minute auf 0:2 und in der 36. Minute auf 0:3 ausbaute, womit die Partie bereits zur Pause entschieden war. Blaubeuren kontrollierte auch im zweiten Durchgang das Geschehen nach Belieben. In der 51. Minute markierte Moritz Ziegler den Treffer zum 0:4-Endstand und besiegelte damit einen Sieg für die Gäste.
In Einsingen entwickelte sich eine packende und hart umkämpfte Begegnung. Die Hausherren fanden gut in die Spur und gingen in der 13. Minute durch Marius Ziegner mit 1:0 in Führung. Die Spielgemeinschaft aus Kirchen wehrte sich jedoch leidenschaftlich und kam kurz vor dem Pausenpfiff zum Erfolg: Thomas Schenzle erzielte in der 42. Minute den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Doch Einsingen kam mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und setzte direkt nach dem Wiederanpfiff den entscheidenden Nadelstich. In der 50. Minute war es Armin Sassmann, der goldrichtig stand und zur 2:1-Führung einnetzte. In einer spannenden Schlussphase verteidigte Einsingen den knappen Vorsprung mit viel Herzblut gegen anrennende Gäste über die Zeit.
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In Nersingen sahen die Zuschauer eine kontrollierte Vorstellung der Hausherren, die vor allem in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg stellten. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, doch nach knapp einer halben Stunde wurde die Geduld der Heimelf belohnt. In der 29. Minute war es Adrian Bytyqi, der goldrichtig stand und den SV Nersingen mit 1:0 in Führung brachte. Lonsee bemühte sich zwar um eine Antwort, wirkte im Abschluss jedoch nicht zwingend genug. Noch vor dem Pausenpfiff legten die Gastgeber nach: In der 38. Minute erzielte Tom Gora das wichtige 2:0. Im zweiten Durchgang verwaltete Nersingen den Vorsprung geschickt und ließ defensiv nichts mehr anbrennen.
In Neu-Ulm bekamen die Fans ein wahres Offensiv-Spektakel zu sehen, das jedoch mit einem Paukenschlag für die Gäste begann. Bereits in der 11. Minute schockte Niklas Schöll die Hausherren mit der 0:1-Führung für den TSV Berghülen. Die SGM schüttelte sich jedoch nur kurz und antwortete mit einer beeindruckenden Torflut. Sead Kapetanovic glich in der 16. Minute zum 1:1 aus und drehte die Partie in der 31. Minute mit seinem zweiten Treffer zur 2:1-Führung. Noch vor der Pause brachen bei den Gästen alle Dämme: Erlir Bahtiri erhöhte in der 42. Minute auf 3:1, Mahir Jusufovic legte in der 44. Minute das 4:1 nach, und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte markierte Ademin Hadzic in der 47. Minute (45.+2) sogar das 5:1. Direkt nach dem Wechsel schraubte erneut Mahir Jusufovic in der 47. Minute das Ergebnis auf 6:1. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Simon Schuon in der 61. Minute mit dem Treffer zum 6:2-Endstand.
Was für ein Krimi in Albeck! Die Zuschauer erlebten ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Bernstadt dominierte den ersten Durchgang fast nach Belieben. Max Noller eröffnete bereits in der 5. Minute zum 0:1, bevor Samuel Bosch in der 39. Minute auf 0:2 erhöhte. Als Samuel Jost in der 44. Minute das 0:3 markierte, schien die Partie entschieden. Doch die SGM bewies eine unglaubliche Moral. Mirhad Mehanovic verkürzte in der 50. Minute auf 1:3. Zwar stellte Alexander Eckle per Foulelfmeter in der 54. Minute den alten Abstand zum 1:4 wieder her, doch die Heimelf gab nicht auf. Erneut Mirhad Mehanovic traf in der 79. Minute per Handelfmeter zum 2:4, und als Ewald Maier in der 88. Minute das 3:4 erzielte, wurde es noch einmal richtig hektisch. Bernstadt rettete den knappen Vorsprung jedoch mit viel Leidenschaft über die Zeit.
In Bermaringen sahen die Zuschauer eine Partie, die vor allem in der ersten Halbzeit durch die Effektivität der Gäste geprägt war. Der SV Asselfingen agierte aus einer stabilen Defensive heraus und schlug eiskalt zu. In der 32. Minute brachte Ekin Demir die Gäste mit 0:1 in Front. Nur sieben Minuten später, in der 39. Minute, erhöhte Gabriel Friedrich auf 0:2 und sorgte damit für eine komfortable Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kam der TSV Bermaringen mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und drängte auf den Anschluss. Dieser gelang in der 54. Minute, als Paul Marchfelder zum 1:2 traf. In der verbleibenden Spielzeit warf Bermaringen alles nach vorne, biss sich aber am Abwehrbollwerk der Asselfinger die Zähne aus, die den knappen Auswärtssieg leidenschaftlich verteidigten.
Dieses Spiel stand ganz im Zeichen von Sebastian Häge, der für den FC Neenstetten zum Matchwinner avancierte. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, bis kurz vor dem Pausenpfiff der erste Treffer fiel. In der 44. Minute markierte Sebastian Häge die 0:1-Führung für die Gäste. Thalfingen kam jedoch stark aus der Kabine und suchte den Ausgleich. In der 60. Minute behielt Tobias Huber die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter souverän zum 1:1. Die Partie stand nun auf des Messers Schneide, beide Mannschaften suchten die Entscheidung. Das glücklichere Ende hatten die Gäste: In der 80. Minute war es erneut Sebastian Häge, der goldrichtig stand und mit seinem zweiten Treffer den 1:2-Endstand besiegelte.
In Westerstetten entwickelte sich eine spannende Begegnung, die vor allem in der Schlussphase an Dramatik kaum zu überbieten war. Den Grundstein für den Erfolg der Gäste legte Marcel Benz, der in der 41. Minute die 0:1-Führung für den SV Oberelchingen erzielte. Die Hausherren bemühten sich im zweiten Durchgang um den Ausgleich, doch Oberelchingen blieb bei Kontern gefährlich. In der 73. Minute erhöhte Niklas Dick auf 0:2. In der Nachspielzeit überschlugen sich dann die Ereignisse: Zunächst verkürzte Fabio Höhe in der 92. Minute (90.+2) auf 1:2 und ließ kurzzeitig Hoffnung aufkeimen. Doch praktisch im Gegenzug machte erneut Niklas Dick in der 93. Minute (90.+3) mit dem Treffer zum 1:3 alle Hoffnungen der Heimelf zunicht und sicherte den Auswärtssieg.
Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in Ballendorf. Die Gäste aus Söflingen schienen zur Pause wie der sichere Sieger, nachdem Simon Wödl in der 30. Minute zum 0:1 und Florian Zumsteg in der 40. Minute zum 0:2 getroffen hatten. Doch die Fortuna bewies ein riesiges Kämpferherz. Innerhalb von nur fünf Minuten glichen die Hausherren die Partie aus: Julian Léonardo Köpf verkürzte in der 55. Minute auf 1:2, bevor Florian Wachter in der 60. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 markierte. Das Spiel war nun völlig offen, doch das letzte Wort hatten die Gäste. In der 87. Minute war es erneut Florian Zumsteg, der mit seinem zweiten Tor des Tages den entscheidenden Treffer zum 2:3-Endstand für die TSG Söflingen erzielte.
In Pfuhl entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, die für die Hausherren zunächst nach Plan verlief. Nach gut einer halben Stunde gab es Strafstoß für die Heimelf, den Philipp Bischofsberger in der 32. Minute sicher zur 1:0-Führung verwandelte. Pfuhl verteidigte diesen Vorsprung bis weit in die zweite Halbzeit hinein, doch der SV Weidenstetten bewies in der Schlussphase den längeren Atem. In der 70. Minute gelang Alexander Hiltner der Ausgleich zum 1:1, was sichtlich für Unruhe in der Pfuhler Defensive sorgte. Die Gäste witterten nun ihre Chance und legten nach: In der 85. Minute war es Stefan Hess, der goldrichtig stand und den viel umjubelten Siegtreffer zum 1:2-Auswärtssieg für Weidenstetten erzielte.
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Vor 333 Zuschauern entwickelte sich in Beuren eine packende Begegnung. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen in der 14. Minute durch David Höld mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Ludwigsfeld zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kämpften sich zurück in die Partie, was in der 25. Minute belohnt wurde, als Niklas Kible den Ausgleich zum 1:1 markierte. Doch der SV Beuren hatte die prompte Antwort parat: Nur sechs Minuten später war es erneut David Höld, der in der 31. Minute mit seinem zweiten Treffer die 2:1-Führung besorgte. Im zweiten Durchgang blieb die Partie lange Zeit offen, bis ein Foulspiel im Strafraum die Entscheidung herbeiführte. Johannes Maurer behielt in der 68. Minute die Nerven und verwandelte den Foulelfmeter souverän zum 3:1-Endstand.
In Gerlenhofen sahen die Zuschauer ein Spiel, das über weite Strecken von taktischer Disziplin und starken Abwehrreihen geprägt war. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld, und klare Torchancen blieben lange Zeit Mangelware. Es war eine jener Partien, bei denen das erste Tor wohl die Entscheidung bringen würde. Als sich die Zuschauer bereits auf ein torloses Unentschieden eingestellt hatten, schlug der Fußballgott in der Schlussminute grausam für die Heimelf zu. In der 90. Minute war es Noah Ott, der goldrichtig stand und den viel umjubelten Siegtreffer zum 0:1 für den FV Bellenberg erzielte. Ein später Erfolg, der die Moral der Gäste unterstreicht.
In einer intensiv geführten Begegnung in Staig behielten die Hausherren letztlich die Oberhand. Das Spiel war geprägt von viel Kampf um jeden Zentimeter Boden, wobei die spielerischen Akzente oft auf der Strecke blieben. Den entscheidenden Moment des Tages erlebten die Fans in der Mitte der zweiten Halbzeit. Nach einer regelwidrigen Aktion im Sechzehner der Gäste entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Philipp Strobel trat in der 68. Minute zum Foulelfmeter an und verwandelte sicher zum 1:0. Der SSV Illerberg/Thal warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, fand aber keine Lücke im stabilen Abwehrverbund der Staiger Reserve, die den knappen Vorsprung leidenschaftlich verteidigte.
Dieses Spiel bot Dramatik pur und lockte 100 Zuschauer an. Der TSV Holzheim erwischte den idealen Start, als Jonas Löbert bereits in der 11. Minute zur 0:1-Führung traf. Nur vier Minuten später hätte die Führung ausgebaut werden können, doch Philipp Gold scheiterte in der 15. Minute mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Onur Acer. Dies sollte sich rächen: Praktisch mit dem Pausenpfiff in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) markierte Maximilian Rau den Ausgleich zum 1:1. Direkt nach dem Seitenwechsel schockte erneut Maximilian Rau die Gäste mit seinem zweiten Treffer in der 48. Minute zum 2:1. In einer hoch emotionalen Schlussphase verlor Holzheim die Fassung: Dennis Krüger sah in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte, und nur eine Minute später, in der 91. Minute, wurde auch David Schmidtchen mit Rot des Feldes verwiesen.
In Regglisweiler wurde die Partie zur großen Bühne für einen einzigen Akteur, der die Weichen bereits früh auf Sieg stellte. Die Hausherren agierten druckvoll und suchten immer wieder den Weg zum Tor. In der 21. Minute war es Lukas Schwenk, der zur Stelle war und den TSV Regglisweiler mit 1:0 in Führung brachte. Der SV Oberroth bemühte sich zwar um eine Antwort, fand aber kaum spielerische Mittel gegen die gut gestaffelte Defensive der Heimelf. Nur zehn Minuten nach dem ersten Treffer schlug erneut Lukas Schwenk zu: In der 31. Minute erhöhte er auf 2:0. In der Folgezeit kontrollierte Regglisweiler das Geschehen souverän und ließ keine Zweifel mehr am Heimsieg aufkommen.
Ein Spiel der extremen Wendungen erlebten die Fans in Neu-Ulm. Die erste Halbzeit schien bereits torlos zu enden, als Maximilian Rogg in der Schlussminute völlig aufdrehte. Zuerst erzielte er in der 45. Minute das 0:1, und tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der 48. Minute (45.+3), legte er sofort das 0:2 nach. Nach dem Seitenwechsel versuchte Esperia Italia alles, um zurückzukommen. In der 77. Minute keimte noch einmal Hoffnung auf, als Armend Imeri auf 1:2 verkürzte. In einer hektischen Schlussphase versuchten die Hausherren den Ausgleich zu erzwingen, doch Tiefenbach hielt mit aller Macht dagegen. In der 90. Minute sah Dennis Baum vom SV Tiefenbach noch die Rote Karte, doch am knappen Auswärtssieg für die Gäste änderte dies nichts mehr.
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