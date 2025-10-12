Nullnummer in Patriching: FCA lässt Punkte liegen

Der FC Aunkirchen kam trotz drückender Überlegenheit nicht über ein 0:0 in Patriching hinaus.
Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Aunkirchen brauchte rund 20 Minuten um die sehr tief stehende Abwehr der Hausherren das erste Mal richtig herausfordern zu können. Was folgte waren zahlreiche Möglichkeiten, die der FCA teilweise kläglich, teilweilse mit Pech und teilweise dank des großen Einsatzes der Patrichinger vergab. Die Hausherren lauerten auf Fehler, zeigten sich nach vorne aber ebenfalls harmlos.
Auch nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Aunkirchen rannte - zwischenzeitlich sogar 10 Minuten in Überzahl - vergeblich an, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Außennetz, geblockte Schüsse, gute Paraden... so verlief die zweite Hälfte. Die DJK hat eine gute Möglichkeit, konnte diese aber auch nicht nutzen.
Somit ein Remis, das Patriching definitiv mehr weiterhilft, sich die Eintracht aber auch irgendwie verdient hat, weil Aunkirchen das Tor nicht machte.