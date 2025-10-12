Nullnummer in Patriching: FCA lässt Punkte liegen

Der FC Aunkirchen kam trotz drückender Überlegenheit nicht über ein 0:0 in Patriching hinaus.

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Aunkirchen brauchte rund 20 Minuten um die sehr tief stehende Abwehr der Hausherren das erste Mal richtig herausfordern zu können. Was folgte waren zahlreiche Möglichkeiten, die der FCA teilweise kläglich, teilweilse mit Pech und teilweise dank des großen Einsatzes der Patrichinger vergab. Die Hausherren lauerten auf Fehler, zeigten sich nach vorne aber ebenfalls harmlos.