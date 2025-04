Nullnummer in Kressbronn, SGM Unterzeil gewinnt 3:1

Im Topspiel trennten sich der Tabellenzweite SV Kressbronn und die fünftplatzierte TSG Ailingen mit einem 0:0-Unentschieden. Schiedsrichter Nico Knödler leitete diese Partie. Kressbronn kann damit den Rückstand auf Tabellenführer SV Vogt auf drei Punkte zu verkürzen und bleibt mit 41 Punkten auf Relegationsplatz zwei. Ailingen behauptet mit nun 35 Zählern Rang fünf und wahrt Anschluss an das Verfolgerfeld.

Vor 185 Zuschauern entwickelte sich eine unterhaltsame Partie, in der die Gäste aus Eschach zunächst den besseren Start erwischten. Dominik Kuhn verwandelte in der 5. Minute einen Foulelfmeter zur Führung für den TSV. Doch die SGM ließ sich davon nicht beeindrucken und schlug noch vor der Pause zurück: Alexander Lauber (28.) und Chris Widler (36.) drehten das Spiel. Nach dem Seitenwechsel sorgte Jona Boneberger in der 50. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Mit nun 33 Punkten rückt Unterzeil/Seibranz bis auf einen Zähler an Eschach heran, das mit 34 Punkten auf Rang sechs verweilt.