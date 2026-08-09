Nullnummer in Halle: Chemnitzer FC bleibt ungeschlagen

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Am 4. Spieltag der Regionalliga Nordost trennten sich der Hallesche FC und der Chemnitzer FC heute vor 6962 Zuschauern mit 0:0. In einer hart umkämpften Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten bewies die Mannschaft von CFC-Trainer Benjamin Duda Moral, überstand einen Elfmeter der Gastgeber und hatte bei einem Pfostenschuss selbst den Siegtreffer vor Augen. Durch das Unentschieden rangieren unsere Himmelblauen mit zehn Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, während Halle mit sechs Zählern auf Rang sieben liegt.

Verhaltener Beginn und erste Offensivaktionen

Das Duell begann mit einer Protestaktion: Zu Spielbeginn ruhte der Ball für eine Minute auf dem Rasen, ehe die Partie zwischen dem Halleschen FC und dem Chemnitzer FC freigegeben wurde. Die in dunkelblauen Auswärtstrikots angetretenen Gäste sahen sich zunächst engagierten Gastgebern gegenüber, die viel spielerisch lösen wollten. Eine erste gefährliche Flanke von Marius Hauptmann nach einem 25-Meter-Lauf ab der Mittellinie blockte Dennis Slamar im eigenen Strafraum ab.

Auf der Gegenseite setzte der Chemnitzer FC nach einem Freistoß von Max Kulke den ersten Konter: Andreas Geipl klärte weit auf Jonas Marx, der Domenico Alberico schickte. Dessen Versuch aus ungünstigem Winkel konnte Halles Torwart Luca Bendel fünf Meter vor dem Kasten klären. Kurz darauf setzte Ken Tchouangue zu einem Solo über 60 Meter an und bediente erneut Domenico Alberico, der den Ball aus 18 Metern am langen Eck vorbeischlenzte.

Elfmeter-Schreck und Aluminium-Pech vor der Pause

In der zehnten Minute verhinderte Chemnitz-Schlussmann David Richter mit einer Parade gegen den frei vor dem Kasten auftauchenden Fabrice Hartmann den Rückstand. Kurz darauf stockte den mitgereisten Fans der Atem: Nach einem Abspielfehler von Jan Löhmannsröben im eigenen Strafraum brachte Andreas Geipl Halles Bocar Baro zu Fall. Der Unparteiische entschied auf Strafstoß für Halle. Max Kulke trat in der 13. Minute an, visierte die untere linke Ecke an, traf jedoch nur den Pfosten.

Nach zwei gefährlichen gegnerischen Ecken, bei denen Jonas Marx klärte und Felix Langhammer verzog, befreite sich das Team aus Sachsen wieder. Tobias Stockinger bediente Maurizio Grimaldi, dessen Abschluss geblockt wurde. Jan Löhmannsröben setzte den Ball nach einer Ecke auf das Tornetz, ehe eine Trinkpause folgte. Domenico Alberico prüfte Luca Bendel aus der Distanz und per Bogenlampe nach Zuspiel von Roman Eppendorfer. Dennis Slamar fand Tom Baumgart in der Tiefe, der für Domenico Alberico ablegte, dessen Abschluss Luca Bendel parierte.

Abschlüsse von Domenico Alberico, Tom Baumgart und Andreas Geipl sowie ein Kopfball von Tom Baumgart folgten. In der 37. Minute lag die Führung vollends in der Luft: Ken Tchouangue zog aus 22 Metern flach ab und traf den kurzen Pfosten. Vor dem Pausenpfiff parierte David Richter erneut stark mit einer Hand gegen Fabrice Hartmann.

Druckphase nach der Pause und Chemnitzer Großchancen

Auch nach dem Seitenwechsel ging es intensiv weiter. David Richter klärte eine Flanke von Max Kulke per Faust vor Bocar Baro, ehe Burim Halili Flanken von Ken Tchouangue und Roman Eppendorfer entschärfte. In der 51. Minute ergab sich eine Chemnitzer Doppelchance: Nach einem langen Ball von Jan Löhmannsröben legte Jonas Marx im Strafraum für Maurizio Grimaldi ab, dessen Schuss geblockt wurde; auch den Nachschuss von Domenico Alberico fälschte ein Hallenser Bein ab.

Eine Flanke von Marius Hauptmann brachte Gefahr, als Jan Löhmannsröben klärte und Felix Langhammer an den Ball kam, ehe Maurizio Grimaldi klärte. Maurizio Grimaldi sprintete über rechts in den Strafraum, seine Hereingabe fand aber keinen Abnehmer. Ron Berlinski besaß kurz darauf eine Riesenchance, als er nach einem langen Ball frei vor Luca Bendel auftauchte, das Leder jedoch über den Keeper und am Tor vorbeihob. Auch Dennis Slamar verfehlte nach einer Ecke per Kopf nur knapp das Ziel, während David Richter auf der Gegenseite stark aus dem Tor eilte und vor Bocar Baro klärte.

Hitzige Schlussphase und ein hart erkämpfter Punkt

Nach einer Kombinationen über David Vogt, Maurizio Grimaldi, Jan Löhmannsröben und Ken Tchouangue blieb die Schlussphase hochgardig umkämpft. Nach Zweikämpfen zwischen Stanley Ratifo, Jan Löhmannsröben und Andreas Geipl sowie einer Auseinandersetzung zwischen Niklas Landgraf und Maurizio Grimaldi an der Grundlinie kochten die Gemüter auf. Nach einer Flanke von Julien Damelang klärte Dennis Slamar.

Sportlich blieb es dramatisch: Kombinationen von Tom Baumgart, David Vogt und Maximilian Fesser wurden geblockt, und bei einer strittigen Szene im Chemnitzer Strafraum zwischen Max Kulke und Roman Eppendorfer entschied der Schiedsrichter auf Weiterspielen. In der Nachspielzeit setzte Maximilian Fesser zu einem Solo in den Strafraum an; der Ball gelangte an Luca Bendel vorbei frei vor das Tor, wo Burim Halili vor Ron Berlinski klärte. Den Schlusspunkt setzte Andreas Geipl, dessen Schuss knapp über die Latte strich. Am Ende steht ein hart erkämpftes Unentschieden, mit dem der Chemnitzer FC auch nach vier Spielen ungeschlagen bleibt.