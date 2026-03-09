Nullnummer in Durlangen – Lorch nur mit Remis im Kellerduell

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Mit gemischten Gefühlen verließ die Goldwasenelf den Durlanger Sportplatz. Erstmals in dieser Spielzeit stand am Ende die Null und die Sportfreunde drückten dem Spiel über weite Strecken ihren Stempel auf. Dennoch blieb das torlose Remis gegen den ebenfalls im Abstiegskampf steckenden FC Durlangen am Ende zu wenig, um von einer echten Befreiung zu sprechen.

Bei herrlichem Fußballwetter am Wahlsonntag verschliefen die Hausherren die Anfangsphase regelrecht und eröffneten den Gästen früh erste Möglichkeiten. Die Sportfreunde forcierten ihr Flügelspiel, und nach einem Angriff über rechts hatte Luca Röhricht bereits nach drei Minuten den Führungstreffer auf dem Fuß. Fünf Minuten später strich ein Schuss von Paul Waibel knapp am Tor vorbei.

Nachdem die Gastgeber ihren Winterschlaf abgeschüttelt hatten, verzeichneten sie auch ihre ersten nennenswerten Chancen. Beigl hätte nach zwanzig Minuten einnetzen können, ließ diese Möglichkeit aber ungenutzt verstreichen. Die größte Gefahr für das Lorcher Tor entstand vor allem nach Standardsituationen: Nach einem Eckstoß in der 29. Minute ging ein Schuss von Vogt nur knapp über den Kasten, zehn Minuten später glänzte Patrick Stähle nach einer weiteren Ecke mit einer starken Parade auf der Linie.