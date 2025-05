Nullnummer in der Oberpfalz: Haching II trotzt Wahnsinnskulisse

Im Michael-Höbauer-Stadion war am Mittwochabend alles für einen perfekten Fußballabend angerichtet. Das Stadion war bis zum letzten Platz gefüllt. Der heimische SC Luthe-Wildenau traf auf die Reserve der SpVgg Unterhaching, die erst im letzten Jahr aus der Landesliga Südwest in die Bayernliga Süd aufgestiegen waren. Luthe Wildenau beendete die Saison in der Landesliga Mitte auf Rang zwei, Haching belegte Platz 16 in der Bayernliga Süd. So viel zur Ausgangssituation.

Die Hausherren erwischten den besseren Start ins Spiel und drückten die Vorstädter in ihre eigene Hälfte. Über die blitzschnellen Flügelspieler erarbeitete sich Luthe-Wildenau die ersten Torabschlüsse. Nach der etwas verschlafenen Anfangsphase fanden dann aber auch die Hachinger immer besser ins Spiel. Nach knapp 20 Minuten verbuchte David Leitl den ersten gefährlichen Torabschluss für die Gäste.

Danach ging es Schlag auf Schlag - mal versuchte es Luthe-Wildenau, mal die jungen Hachinger, die sich von der Kulisse und den knapp 1300 Zuschauern nicht aus der Ruhe bringen ließen.

Auch in der zweiten Halbzeit das gleiche Muster: Beide Teams spielten munter nach vorne. Nur die hundertprozentigen Chancen waren an diesem Abend Mangelware. Gleich nach Wiederanpfiff hatte Noah Markulin die bis dato wohl beste Chance der Partie. Zehn Minuten später nutzte Nico Argauer fast eine Unsicherheit von Haching-Keeper Lars Martini zur Führung. Nur ein paar Minuten später setzte Argauer dann einen Kopfball knapp neben den Gäste-Kasten.

In der Folge wurde das Spiel zerfahrener. Beide Teams wechselten kräftig durch. Schließlich verpassten beide Mannschaften den Lucky-Punch und müssen sich so mit einem Unentschieden zufrieden geben. Das Rückspiel steigt am Samstag um 18 Uhr in Neuried.

SC Luhe-Wildenau – SpVgg Unterhaching II 0:0

SC Luhe-Wildenau: Max Baierl, Thomas Lorenz, Johannes Gradl, Maximilian Hiltl (83. Daniel Ettl), Fabian Magerl (60. Benjamin Urban), Jamal Dubois, Paul Weidhas (90. Lukas Winderl), Josef Fenzl, Felix Diermeier (60. Fabian Geitner), Nico Argauer (89. Benedikt Meckl), David Bezdicka

SpVgg Unterhaching II: Lars Martini, Tizian Zimmermann, Marcel Martens, Raphael Schneider, Nicolas Böhnke, Felix Lautenbacher, David Leitl, Noah Markulin (73. Nino Hodzic), Dominique Girtler (83. Cornelius Pfeiffer), Simon Dorfner (73. Tim Hannemann), Florian Schmid (86. Ben Erlmann)

Tore: keine Tore