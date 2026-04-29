Nullnummer in der Bezirksliga: Keine Tore beim SV Sulmetingen

– Foto: Nicole Halder

Gerade darin liegt die emotionale Schärfe dieser Partie. Für Möttlingen geht es um Hoffnung, für Althengstett um Sicherheit. Ein Heimsieg würde den Tabellenkeller noch einmal aufrütteln. Ein Auswärtssieg dagegen würde den Gästen Luft verschaffen und den Gastgebern einen weiteren schweren Schlag versetzen.

Für TSV Möttlingen ist dieses Nachholspiel fast schon eine letzte Gelegenheit, im Abstiegskampf noch einmal ein Lebenszeichen zu senden. Der Aufsteiger ist mit nur acht Punkten Tabellenletzter und steht tief unter Druck. SV Althengstett reist dagegen mit 27 Punkten an und könnte sich mit einem Sieg weiter von der gefährlichen Zone lösen.

In Oberschwaben kam es zum Duell zweier Tabellennachbarn. Der SV Sulmetingen und der TSV Kirchberg/Iller lieferten sich ein enges Spiel, welches am Ende ohne Tore blieb. Dabei bleiben beide Teams im Mittelfeld der Tabelle.

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Morgen, 18:15 Uhr SV Bubsheim SV Bubsheim SV Wurmlingen Wurmlingen 18:15 PUSH

SV Bubsheim geht als Neunter mit 36 Punkten in dieses Spiel und kann sich mit einem Heimsieg weiter vom unteren Bereich absetzen. SV Wurmlingen steht mit 25 Punkten auf Rang 16 und braucht jeden Zähler im Kampf gegen den Absturz. In einer Liga mit sechs Absteigern bekommt dieses Spiel dadurch zusätzliche Schwere. Für Wurmlingen ist die Ausgangslage klar: Es braucht Widerstand, Ruhe und Punkte. Bubsheim dagegen hat die Chance, den eigenen Vorsprung auf die Krisenzone deutlich zu vergrößern. Es ist eines dieser Spiele, in denen der Druck nicht von oben, sondern von unten kommt – und genau das macht sie so heikel.

TSV Laufen/Eyach rangiert mit 31 Punkten auf Platz 14 und befindet sich damit in einer Lage, die alles andere als beruhigend ist. TSV Trillfingen steht mit 35 Punkten auf Rang zehn und könnte mit einem Auswärtssieg einen weiteren Schritt weg von der Gefahrenzone machen. Vier Punkte Abstand wirken in dieser Liga nicht groß. Für Laufen/Eyach ist das ein Spiel mit klarer Richtung: Ein Sieg würde den Blick nach vorne öffnen, eine Niederlage den Druck wieder erhöhen. Trillfingen kann sich mit drei Punkten mehr Stabilität verschaffen. Die Partie trägt deshalb das typische Gewicht eines Nachholspiels, das später noch oft in Tabellenrechnungen auftauchen wird.

Morgen, 18:30 Uhr SV Winzeln SV Winzeln Spvgg 06 Trossingen 06Trossingen 18:30 PUSH

Hier prallen zwei Mannschaften aufeinander, deren Ambitionen unterschiedlich, aber klar sind. SV Winzeln ist mit 42 Punkten Siebter und kann mit einem Erfolg den Sprung Richtung Spitzengruppe wagen. Spvgg 06 Trossingen steht mit 56 Punkten auf Rang drei und will den Druck auf die beiden Teams vor sich hochhalten. Gerade für Trossingen ist dieses Nachholspiel enorm wichtig, weil jeder Punktverlust den Abstand nach oben schwerer wiegen lässt. Winzeln wiederum kann befreit, aber keineswegs bedeutungslos in diese Partie gehen. Ein Heimsieg wäre ein Ausrufezeichen, ein Auswärtssieg die Bestätigung, dass Trossingen im oberen Rennen nicht locker lassen will.

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Bezirksliga Stuttgart/Böblingen