Nullnummer in Baccum - SC Baccum holt ersten Saisonpunkt

Der SC Baccum hat im zweiten Saisonspiel den ersten Punkt eingefahren. Gegen den SV Veldhausen 07 kam der Bezirksliga-Aufsteiger am Freitagabend nicht über ein 0:0 hinaus.

In einer Partie mit wenigen Höhepunkten blieben Tore auf beiden Seiten aus. Die große Chance auf den späten Siegtreffer hatte Benjamin Kramer in der 83. Minute, konnte diese jedoch nicht nutzen. Nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen Spelle-Venhaus II steht damit der erste Bezirksliga-Punkt der Saison auf dem Konto des SC.