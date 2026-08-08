 2026-08-06T13:32:42.897Z

Vom Spielfeldrand

Nullnummer in Baccum - SC Baccum holt ersten Saisonpunkt

von ReDi · Gestern, 17:17 Uhr · 0 Leser

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Nullnummer in Baccum - SC Baccum holt ersten Saisonpunkt

Der SC Baccum hat im zweiten Saisonspiel den ersten Punkt eingefahren. Gegen den SV Veldhausen 07 kam der Bezirksliga-Aufsteiger am Freitagabend nicht über ein 0:0 hinaus.

Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr
SC Baccum
SC BaccumSC Baccum
SV Veldhausen 07
SV Veldhausen 07Veldhausen
0
0
Abpfiff

In einer Partie mit wenigen Höhepunkten blieben Tore auf beiden Seiten aus. Die große Chance auf den späten Siegtreffer hatte Benjamin Kramer in der 83. Minute, konnte diese jedoch nicht nutzen. Nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen Spelle-Venhaus II steht damit der erste Bezirksliga-Punkt der Saison auf dem Konto des SC.