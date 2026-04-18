Nullnummer im Topspiel – Altglienicke deklassiert 1. FC Magdeburg II

– Foto: Imago Images

In der Regionalliga Nordost standen am heutigen Samstag wegweisende Partien des 30. Spieltags auf dem Programm. Während das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen in Leipzig ohne Tore blieb, sahen die wenigen Zuschauer in Berlin ein wahres Offensivfeuerwerk, und ein später Treffer im Kampf um den Klassenerhalt sorgte für hochemotionale Szenen bei den mitgereisten Anhängern aus Leutzsch.

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Im Ernst-Abbe-Sportfeld sahen 7122 Zuschauer ein hochdramatisches Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den Greifswalder FC. Die Gäste gingen in der 17. Minute durch Soufian Benyamina mit 0:1 in Führung. Kurz vor der Pause bot sich den Thüringern die große Chance zum Ausgleich, doch Maxim Hessel scheiterte in der 45. Minute mit einem Foulelfmeter am Greifswalder Torwart Jakub Jakubov. In der zweiten Halbzeit drängte Jena leidenschaftlich auf die Wende. Manassé Eshele erzielte in der 66. Minute den Ausgleich zum 1:1. Als sich die Zuschauer bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, sorgte Timon Burmeister in der Nachspielzeit (90.+4) mit dem Treffer zum 2:1-Endstand für grenzenlosen Jubel. ---

Vor 4164 Fans setzte sich der FSV Zwickau gegen den Aufsteiger BFC Preussen durch. In einer intensiv geführten Partie fiel die Entscheidung nach etwas mehr als einer Stunde: Lennert Möbius traf in der 69. Minute zum 1:0. In der hitzigen Schlussphase schwächten sich die Berliner Gäste, als Leo Sommerfeld in der 90. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. ---

Ein torreiches Spektakel lieferten sich der SV Babelsberg 03 und der FSV 63 Luckenwalde im Karl-Liebknecht-Stadion. Die Gäste gingen in der 19. Minute durch Len Neumann mit 0:1 in Führung, doch postwendend glich Paul-Roman Wegener in der 20. Minute zum 1:1 aus. Luckenwalde zeigte sich jedoch eiskalt in der Chancenverwertung: Tim Luis Maciejewski erzielte in der 36. Minute das 1:2, bevor Mike Bachmann in der 45. Minute sogar auf 1:3 erhöhte. In der zweiten Hälfte kam Babelsberg durch Linus Queißer in der 59. Minute noch einmal auf 2:3 heran, konnte die Niederlage im Brandenburg-Duell jedoch nicht mehr abwenden.

– Foto: Stefan Fiebiger

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Vor 379 Zuschauern musste der FC Hertha 03 Zehlendorf eine bittere Heimniederlage gegen den Chemnitzer FC hinnehmen. Bereits in der 4. Minute bot sich den Gästen die Chance zur Führung, doch Domenico Alberico scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Alexios Dedidis. Zehlendorf nutzte die Verunsicherung und ging in der 33. Minute durch Niklas Doll mit 1:0 in Führung. Chemnitz reagierte jedoch noch vor dem Seitenwechsel: Jonas Marx markierte in der 41. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Entscheidung in dieser Begegnung fiel in der zweiten Halbzeit durch einen weiteren Strafstoß, den Felix Müller in der 64. Minute zum 1:2-Endstand verwandelte. ---

Im Traditionsduell zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und dem Hallescher FC bekamen die 8494 Zuschauer im Bruno-Plache-Stadion trotz einer leidenschaftlichen Atmosphäre keine Tore zu sehen. In einer von Taktik geprägten Begegnung neutralisierten sich die beiden Aufstiegsaspiranten weitgehend, was die Spannung jedoch über die gesamte Spielzeit aufrechterhielt. Lok Leipzig verteidigt durch das Unentschieden mit nun 65 Punkten die Tabellenführung. ---

Einen deutlichen Heimerfolg feierte die VSG Altglienicke gegen den Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. Vor 213 Zuschauern dominierten die Hausherren die Partie fast nach Belieben. Der Torreigen begann bereits früh, als Erik Tallig in der 2. Minute zum 1:0 traf. Die Magdeburger kamen zwar durch Felix Vogler in der 34. Minute zum 1:1-Ausgleich, doch noch vor der Pause brachte Jonas Nietfeld in der 43. Minute die VSG wieder mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel schraubte Altglienicke das Ergebnis weiter in die Höhe: Erneut Erik Tallig in der 50. Minute zum 3:1, gefolgt von Jonas Nietfeld in der 63. Minute mit dem 4:1. Den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand setzte Mehmet Ibrahimi in der 64. Minute. ---

In einer hochemotionalen Begegnung sicherte sich die BSG Chemie Leipzig einen überaus wichtigen Auswärtssieg gegen Hertha BSC II. In einer hart umkämpften Partie, in der beide Teams leidenschaftlich um jeden Zentimeter Rasen rangen, fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Kay Seidemann erzielte in der 83. Minute den erlösenden Treffer zum 0:1 für die Chemiker. ---

ZFC Meuselwitz steht nach zwei Niederlagen binnen weniger Tage unter Spannung. Erst das 1:2 gegen 1. FC Magdeburg II, dann das 0:1 im Nachholspiel gegen BFC Dynamo – mit 32 Punkten auf Rang 14 ist die Lage angespannt. FC Rot-Weiß Erfurt gewann zunächst 4:2 gegen Babelsberg, musste sich unter der Woche aber mit einem 1:1 gegen Altglienicke begnügen und hält bei 54 Punkten auf Platz vier. Das Hinspiel war ein offener Schlagabtausch und endete 3:3. Auch diesmal prallen unterschiedliche Ziele hart aufeinander. Meuselwitz braucht Punkte für die Existenzsicherung in dieser Liga, Erfurt will seine starke Saison im oberen Feld weiter vergolden. Der Gast geht favorisiert in die Partie, doch die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass Meuselwitz in solchen Spielen unangenehm werden kann. Gerade das macht dieses Duell so heikel. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg BFC Dynamo BFC Dynamo 14:00 live PUSH



FC Eilenburg holte zuletzt ein 1:1 in Luckenwalde und steht mit 21 Punkten auf Rang 17 weiter in prekärer Lage. BFC Dynamo dagegen gewann erst 5:1 gegen Hertha 03 Zehlendorf und legte unter der Woche mit dem 1:0 in Meuselwitz nach. Mit 35 Punkten hat sich der Traditionsklub auf Platz zwölf verbessert. Das Hinspiel gewann Dynamo mit 2:1 – auch damals war es ein enges Spiel. FC Eilenburg holte zuletzt ein 1:1 in Luckenwalde und steht mit 21 Punkten auf Rang 17 weiter in prekärer Lage. BFC Dynamo dagegen gewann erst 5:1 gegen Hertha 03 Zehlendorf und legte unter der Woche mit dem 1:0 in Meuselwitz nach. Mit 35 Punkten hat sich der Traditionsklub auf Platz zwölf verbessert. Das Hinspiel gewann Dynamo mit 2:1 – auch damals war es ein enges Spiel. Für Eilenburg ist jeder Heimauftritt inzwischen mit existenzieller Bedeutung aufgeladen. Die Mannschaft braucht Punkte, um sich überhaupt noch ernsthaft gegen den Abstiegsdruck stemmen zu können. BFC Dynamo hat nach den jüngsten Erfolgen neues Selbstbewusstsein gesammelt und kann sich mit einem weiteren Sieg weiter absetzen. Es ist ein Spiel, in dem die Tabelle jede Szene auflädt: auf der einen Seite Hoffnung, auf der anderen die Aussicht auf Ruhe.