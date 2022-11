Nullnummer im Spitzenspiel - Verfolger rücken heran Kreisliga A Oberhausen: Durch das torlose Unentschieden im Spitzenspiel der Liga rückt das Verfolger-Trio wieder dichter an die Spitze heran.

Mehr Spitzenspiel ging eigentlich gar nicht mehr. Am Sonntag gastierte der Tabellenerste DJK Arminia Lirich beim zweitplatzierten SuS 21 Oberhausen. Im Vorfeld war bei zwei Punkten Unterschied bereits klar, dass der Sieger im Klassement ganz oben stehen würde. Tore auf dem Platz wollten dann in den 90 Minuten allerdings nicht fallen und so endete das Topspiel torlos und ohne eine Veränderung in der Tabelle.