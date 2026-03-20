Nullnummer im Spitzenspiel: Reutlingen und Oberensingen teilen Punkte

– Foto: Thomas Nast

In der Verbandsliga Württemberg wurde am heutigen Freitag der 23. Spieltag mit einem taktisch geprägten Duell eröffnet, das die Zuschauer trotz fehlender Tore in Atem hielt. Es war ein Aufeinandertreffen, bei dem die Angst vor dem Fehler die Risikobereitschaft überlagerte, und dennoch war die Anspannung auf dem Rasen in jeder Sekunde förmlich greifbar.

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Vor der Kulisse von 350 Zuschauern entwickelte sich zwischen den Young Boys Reutlingen und dem TSV Oberensingen ein intensiver Abnutzungskampf. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und neutralisierten sich weitestgehend in den entscheidenden Zonen. Trotz leidenschaftlicher Zweikämpfe und einer hohen taktischen Disziplin blieb der entscheidende Torjubel an diesem Abend aus. In diesem torlosen Remis fielen keine Tore, da die Defensivreihen beider Teams über die gesamte Spielzeit hinweg keine nennenswerten Schwächen offenbarten. Durch diesen Punktgewinn festigen die Young Boys Reutlingen ihre Spitzenposition und stehen nun bei 55 Punkten. ---

Sportfreunde Schwäbisch Hall gehen mit Rückenwind in dieses Heimspiel. Das 2:1 beim VfB Friedrichshafen war ein wichtiger Sieg, der die Mannschaft auf 30 Punkte brachte. FSV Waiblingen dagegen wurde beim 0:5 gegen FC Holzhausen hart getroffen und bleibt mit 14 Punkten tief im Tabellenkeller. Das Hinspiel gewann Waiblingen zu Hause 3:2, obwohl Schwäbisch Hall in der Schlussphase durch Tony Elie Tella Nounga und Lorenz Minder noch einmal herankam. Damals hatten Luca Keyerleber, Leon Braun und Endrit Beshi Waiblingen früh klar in Führung gebracht. Nun hat Schwäbisch Hall die Gelegenheit zur Revanche – und Waiblingen braucht jeden Punkt, um überhaupt noch Boden gutzumachen. ---

SSV Ehingen-Süd hat nach dem 0:4 in Oberensingen etwas gutzumachen. Die Mannschaft steht mit 24 Punkten auf Rang zwölf und spürt, dass die Situation im unteren Mittelfeld schnell kippen kann. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kommt mit einem starken 2:0 gegen TSV Berg und nun 30 Punkten auf Rang acht. Das Hinspiel gewann Hofherrnweiler-Unterrombach 4:2. Trotz eines frühen Rückstands durch Maximilian Rupp drehte die Mannschaft die Partie durch Tore von Marc Wagemann, Muhamed Sanyang, Nicola Zahner per Foulelfmeter und Mert Hikmet Arslan. Für Ehingen-Süd ist dieses Heimspiel deshalb auch eine Frage der Antwort. Für Hofherrnweiler-Unterrombach ist es die Chance, die ordentliche Ausgangslage weiter zu festigen. ---

Zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Gefühlen treffen hier aufeinander. TSV Weilimdorf hat mit dem 4:2 bei TSG Tübingen gezeigt, dass der Aufsteiger auch in schwieriger Lage noch Kraft entwickeln kann, und steht nun bei 26 Punkten. Sportfreunde Dorfmerkingen kassierten dagegen ein klares 0:5 gegen Young Boys Reutlingen und bleiben bei 36 Punkten. Das Hinspiel war ein Spektakel, das Dorfmerkingen mit 9:2 gewann. Fabio Mango traf doppelt, Nico Rodewald doppelt, Daniel Nietzer sogar dreifach, dazu kamen Tore von Steffen Sapper und Benjamin Walter. Besonders bemerkenswert: Weilimdorf führte nach sechs Minuten sogar 2:1, ehe das Spiel völlig kippte. Nun ist die Ausgangslage anders. Weilimdorf spielt mit neuer Hoffnung, Dorfmerkingen mit dem Wunsch, die heftige Niederlage vom Wochenende sofort abzuschütteln. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Fellbach SV Fellbach TSG Tübingen TSG Tübingen 15:00 PUSH

SV Fellbach hat mit dem 2:1 in Esslingen erneut bewiesen, wie wichtig diese Mannschaft im oberen Mittelfeld geworden ist. Mit 33 Punkten steht Fellbach auf Rang sieben. TSG Tübingen verlor zuletzt 2:4 gegen TSV Weilimdorf und bleibt mit 18 Punkten auf Rang 14. Das Hinspiel gewann Fellbach in Tübingen 4:2. Patrick Fossi, Patrik Martinovic, Rafael Terpsiadis und Luka Bozic trafen damals für Fellbach, während Henoch Grauer und Tim Brändle für Tübingen erfolgreich waren. Fellbach hat nun die Chance, den Abstand nach unten noch deutlicher zu vergrößern. Tübingen dagegen braucht dringend Punkte, um nicht noch tiefer in die Abstiegszone gedrückt zu werden. ---

Morgen, 15:00 Uhr FC Rottenburg Rottenburg FC Esslingen FC Esslingen 15:00 PUSH

Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, für die dieses Spiel unmittelbare Bedeutung im Kampf um den Klassenverbleib hat. FC Rottenburg gewann zuletzt 2:1 beim VfR Heilbronn und steht nun bei 20 Punkten. FC Esslingen verlor das Heimspiel gegen Fellbach 1:2 und bleibt bei 17 Punkten. Das Hinspiel entschied Rottenburg in Esslingen mit 3:1 für sich. David Micko hatte Esslingen zwar in Führung gebracht, doch Lukas Behr, Nick Heberle und Leon Villino drehten die Partie. Für Esslingen ist das Rückspiel deshalb auch eine Frage der Wiedergutmachung. Rottenburg wiederum kann mit einem weiteren direkten Sieg gegen einen Konkurrenten im Keller enormen Boden gewinnen. ---

FC Holzhausen kommt mit voller Wucht. Das 5:0 bei FSV Waiblingen war ein deutlicher Auftritt des Tabellenzweiten, der nun bei 48 Punkten steht und Reutlingen weiter jagt. Calcio Leinfelden-Echterdingen spielte zuletzt 0:0 gegen FSV Waiblingen und hält bei 26 Punkten. Das Hinspiel gewann Holzhausen in Leinfelden-Echterdingen 2:1. Emilio Amenta brachte Calcio früh in Führung, doch Janik Michel drehte das Spiel mit einem verwandelten Foulelfmeter und einem späten zweiten Treffer. Dazu sah Vladan Djermanovic bei Holzhausen noch Gelb-Rot. Die Konstellation ist klar: Holzhausen darf im Aufstiegsrennen nicht nachlassen, Calcio will auswärts überraschen und Abstand zur gefährlichen Zone halten. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Berg TSV Berg VfB Friedrichshafen VfB FN 15:00 live PUSH

TSV Berg hat beim 0:2 in Hofherrnweiler-Unterrombach einen schmerzhaften Dämpfer erhalten und steht nun bei 40 Punkten auf Rang drei. VfB Friedrichshafen verlor zuletzt 1:2 gegen Sportfreunde Schwäbisch Hall und bleibt bei 33 Punkten. Das Hinspiel gewann Berg in Friedrichshafen deutlich 5:1. Romeo Lindinger traf doppelt, dazu kamen Tore von Hannes Pöschl per Foulelfmeter, Linus Held und Daniel Schachtschneider. Für Friedrichshafen war damals nur Joshua Merz erfolgreich. Berg will nun zu Hause sofort wieder in die Spur finden, um Oberensingen auf Distanz zu halten und vielleicht noch einmal Druck auf die beiden Teams vor sich aufzubauen. Friedrichshafen kann mit einem Auswärtssieg dagegen wieder enger an das obere Mittelfeld heranrücken.