Nullnummer im Spitzenspiel

Symbolbild – Foto: Thies Meyer

Der 27.Spieltag in Zahlen

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Was am Wochenende los war

Hostert zeigte sich stark im wichtigen Heimspiel gegen Mamer: trotz früher Unterzahl nach Ampelkarte für Almeida Borges (28.‘) und Rückstandes gelang ein beeindruckes Comeback und durch einen späten Doppelpack (3:2, 89.‘, 4:2, 90.‘+5) ein verdienter 4:2-Heimsieg. Hesperingen rührte in Mondorf Beton an, so dass es zu einer zähen Partie kam, in der die Gastgeber sich am Ende durch einen Volley-Treffer von Fournier knapp mit 1:0 behaupten konnte (83.‘). Rosport gelang in Düdelingen nach Rückstand zur Pause eine kleine Überraschung. Der FC Victoria konnte die Partie zu Beginn der 2.Halbzeit zu seinen Gunsten drehen. F91 war das Glück am Sonntag aber auch nicht hold, in der 70.‘ wurde ein Treffer wegen Abseits aberkannt und in der Schlussphase ging ein Fernschuss nur an die Latte. Rosport wird es egal gewesen sein, hat man doch grossen Schritt Richtung Klassenerhalt getan.

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Nach dem 1:1 zwischen Jeunesse Esch und Union Titus Petingen hat der Rekordmeister den Klassenerhalt mit 8 Punkten Vorsprung bei drei ausstehenden Spielen im Prinzip geschafft, nur die mathematische Gewissheit fehlt noch. Petingen behält nach diesem Remis, dessen Endergebnis bereits nach 20 Minuten feststand, gute Chancen auf das Erreichen der Relegation. In einem umkämpften Spitzenspiel ohne allzu viele Abschlüsse zwischen Differdingen und Strassen sollten keine Tore fallen, was vor allem die Konkurrenten Bissen und Mondorf weiter auf die Meisterkrone hoffen lässt. Canach gewann durch ein frühes Tor nach einem indirekten Freistoß aus fünf Metern (1:0, 4.‘ Araujo) knapp gegen Niederkorn und verpasste es kurz darauf sogar nachzulegen. Es blieb bei diesem knappen Vorsprung und dem damit ersten Sieg des FC Jeunesse seit dem 8.März.

Racing ging mit 0:5 gegen Bissen unter. Drei Treffer der Gäste binnen vier Minuten Mitte der ersten Hälfte legten den Grundstein zum Auswärtssieg, mit welchem der Aufsteiger tatsächlich noch auf den Meistertitel hoffen kann. Käerjeng war zu einem wichtigen Gastspiel bei Nachbar Rodange zu Gast und gewann am Ende hochverdient mit 3:0 und ist damit bei 9 Punkten Vorsprung und der um einiges besseren Tordifferenz gerettet. Nach dem 0:1 (26.‘) lief es für Käerjeng, das die letzte halbe Stunde zudem in Überzahl bestreiten konnte.