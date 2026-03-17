Nullnummer im Kellerduell Rödinghausen und Wuppertal teilen die Punkte von Pascal Brinkmann · Heute, 22:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jochen Classen

Am Dienstagabend, dem 17. März 2026, empfing der SV Rödinghausen um 19:30 Uhr den Wuppertaler SV zum direkten Duell im Abstiegskampf. Platz 15 gegen Platz 16 – die Ausgangslage versprach Spannung, doch auf dem Platz überwog über 90 Minuten vor allem eines: Vorsicht. Wie erwartet gingen beide Mannschaften nur wenig Risiko ein. Keiner wollte den entscheidenden Fehler machen oder wichtige Punkte im Tabellenkeller herschenken. So entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der sich beide Teams über die gesamte Spielzeit schwer taten, klare Akzente zu setzen.

Der Wuppertaler SV hatte in der ersten Halbzeit leichte Vorteile und kam zu einigen Möglichkeiten, ohne jedoch zwingend genug zu werden. Nach dem Seitenwechsel fand der SV Rödinghausen besser ins Spiel und erspielte sich ebenfalls Chancen. Dennoch fehlte beiden Mannschaften die letzte Konsequenz im Abschluss. Ein klar überlegenes Team war über die gesamte Spielzeit nicht zu erkennen. Das Spiel lebte mehr vom Kampf als von spielerischen Höhepunkten. Letztlich war das 0:0 die logische Konsequenz eines Spiels, in dem sich beide Teams auf Augenhöhe begegneten.