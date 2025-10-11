Nullnummer im "ewigen Franken-Derby" - und drei weitere Remis!

Die Bilanz im "ewigen Franken-Derby" spricht klar für die SpVgg Bayreuth: Die "Oldschdod" hat in den bisherigen Aufeinandertreffen nahezu doppelt so häufig gewonnen wie die Würzburger Kickers. Die Vorzeichen vor der heutigen Regionalliga-Partie standen jedoch gänzlich anders: Bayreuth befindet sich seit mehreren Spielen in einer Art Ergebnis-Krise, die Kickers hingegen mischen ordentlich vorne mit.
Die Begegnung im Hans-Walter-Wild-Stadion vor mehr als 1.500 Zuschauern in der oberfränkischen Landeshauptstadt hatte an diesem 13. Spieltag jedoch keinen Sieger verdient. 0:0 unentschieden trennte sich die Elf von Lukas Kling gegen die Rothosen um Trainer Marc Reitmaier. Die Kickers bleiben somit auch in der siebten Begegnung in Folge ohne Niederlage. Die Gelb-Schwarzen hingegen können auch in der siebten Partie in Serie keinen Dreier für sich verbuchen - und erneut kein Tor erzielen!
Ein weiteres Remis stand im Hirsch-Sportpark zu Eichstätt nach 90 Minuten auf der Anzeigentafel: 1:1 trennten sich der heimische VfB im Duell mit dem TSV Aubstadt. Mit demselben Ergebnis endeten die sportlichen Auseinandersetzungen zwischen der SpVgg Fürth II und Wacker Burghausen sowie zwischen Viktoria Aschaffenburg und dem FV Illertissen, wobei letztgenannte Mannschaft das allererste Unentschieden dieser Saison überhaupt einfuhr - und zwar in letzter Minute...
Dominik Meisel und Tarsis Bonga ließen binnen der ersten 15 Minuten mit ihren Tormöglichkeiten für die Kickers aufhorchen, in der Folge kamen Seidel und Winklbauer für die Oldschdod zu guten Chancen. Bei sehr guter Derby-Stimmung und knackigen Zweikämpfen ging's für die Teams torlos in die Kabinen.
Tim Kraus, Jermain Nischalke und wiederum Dominik Meisel sorgten bei den Rothosen in den ersten zwanzig Minuten nach Wiederanpfiff für Torgefahr. Patrick Scheder und Julian Bell hatten für die Heimelf in der Schlussphase die Führung noch auf dem Fuß. Alles in allem kann man von einem gerechten Remis sprechen - mit gutem Einsatz auf Seiten der SpVgg und zu uneffizienter Chancenauswertung bei den Kickers.
Milos Cokics Schuss zog nach gut zehn Minuten aus rund 25 Metern am Tor der Heimelf vorbei, Viktorias Benjamin Baier setzte das Leder kurz darauf nur knapp neben den Pfosten. Selber Spieler hätte Aschaffenburger nach einer halben Stunde per Foulelfmeter in Führung bringen müssen, doch Goalie Malwin Zok wollte dies nicht zulassen - Glanzparade! Halbzeitstand: 0:0.
Nach dem Seitenwechsel hätte Denis Milic den FVI in Front bringen können, auf der anderen Seite scheiterten Rodriguez und Idrissi mit ihren Versuchen. Eine Viertelstunde vor Schluss gerieten dann beide Teams in einen offenen Schlagabtausch, wobei Nico Cassaniti in der 81. Minute sich ein Herz fasste und die Viktoria nach vorne schoss. Die Gäste drängten jedoch auf den Ausgleich und kamen durch Max Zellers Treffer zum insgesamt in Ordnung gehenden Unentschieden. Die Elf von Aytac Sulu bleibt damit auch im dritten Spiel in Folge ohne Niederlage und weiterhin auf Rang 14. Die Mannen von Coach Holger Bachthaler können den Nimubs des Unbesiegbaren nunmehr seit vier Partien wahren.
Ferat Nitaj brachte die Hausherren nach gut 20 Minuten mit seinem vierten Saisontreffer in Führung: Aubstadts Torhüter rutschte das Leder durch die Finger und der Eichstädter staubte eiskalt ab. Mit zwei weiteren guten Möglichkeiten hätte die Elf von Trainer Dominik Betz vor dem Pausenpfiff sogar noch erhöhen können.
In Hälfte zwei ließen dann die Gäste durch das mittlerweile neunte Saisontor von Severo Sturm quasi wie aus dem Nichts aufhorchen: Den Kopfball von Pitter köpfte Bösl noch von der Linie, aus dem Hinterhalt hämmerte besagter Aubstädter das Leder aber unhaltbar in die Maschen. Möglichkeiten zum Siegtreffer hatten in der Folge beide Teams, es sollte jedoch am Ende beim Remis bleiben. Der VfB hält seine Position in der Tabelle auf Rang sechs, die Rhön-Grabfelder verweilen ebenfalls auf Platz fünf.
Marlon Fries (Schuss geblockt) auf Fürther und Mateo Zetic (Lattenknaller) auf Burghausener Seite eröffneten den Chancenreigen, bevor Wackers Felix Bachschmid in Minute 24 mit seinem sechsten Saisontreffer einnetzen konnte. Teamkollege Simic vergab in der 36. völlig frei vorm Tor den Ausbau der Führung, die für die Oberbayern zur Pause verdientermaßen ausfällt.
Fürths Akhalaia hatte nach dem Seitenwechsel den Ausgleich auf dem Fuß, zog das Leder jedoch knapp am Gehäuse vorbei. Und als dann bereits alles so aussah, dass die Salzach-Kicker hier den Dreier mit nach Hause nehmen könnten, stellte Joshua Okpalaike kurz vor Schluss noch auf 1:1-Unentschieden. Wacker kann jedoch mit dem Auswärtspunkt zufrieden sein und bleibt im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage. Die Fürther U23 hingegen kann auch in der vierten Partie in Serie nicht voll punkten. Ein Remis, das keinen so recht weiterbringt in der Tabelle.