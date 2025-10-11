Nullnummer im "ewigen Franken-Derby" - und drei weitere Remis!

Die Bilanz im "ewigen Franken-Derby" spricht klar für die SpVgg Bayreuth: Die "Oldschdod" hat in den bisherigen Aufeinandertreffen nahezu doppelt so häufig gewonnen wie die Würzburger Kickers. Die Vorzeichen vor der heutigen Regionalliga-Partie standen jedoch gänzlich anders: Bayreuth befindet sich seit mehreren Spielen in einer Art Ergebnis-Krise, die Kickers hingegen mischen ordentlich vorne mit.

Die Begegnung im Hans-Walter-Wild-Stadion vor mehr als 1.500 Zuschauern in der oberfränkischen Landeshauptstadt hatte an diesem 13. Spieltag jedoch keinen Sieger verdient. 0:0 unentschieden trennte sich die Elf von Lukas Kling gegen die Rothosen um Trainer Marc Reitmaier. Die Kickers bleiben somit auch in der siebten Begegnung in Folge ohne Niederlage. Die Gelb-Schwarzen hingegen können auch in der siebten Partie in Serie keinen Dreier für sich verbuchen - und erneut kein Tor erzielen!

Ein weiteres Remis stand im Hirsch-Sportpark zu Eichstätt nach 90 Minuten auf der Anzeigentafel: 1:1 trennten sich der heimische VfB im Duell mit dem TSV Aubstadt. Mit demselben Ergebnis endeten die sportlichen Auseinandersetzungen zwischen der SpVgg Fürth II und Wacker Burghausen sowie zwischen Viktoria Aschaffenburg und dem FV Illertissen, wobei letztgenannte Mannschaft das allererste Unentschieden dieser Saison überhaupt einfuhr - und zwar in letzter Minute...