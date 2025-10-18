Nullnummer im Drei-Flüsse-Stadion

Zum Rückrundenauftakt gastierte der FC Aunkirchen bei der Zweitvertretung des 1. FC Passau. Nach einer anfänglichen Abtastphase konnte Aunkirchen den ersten Akzent setzen. Dominik Bauer brach nach einem Steckpass auf der rechten Seite durch, den nachfolgenden Abschluss konnte Boldebruck im Tor des FCP gerade noch parieren. In der Folge spielte sich die Partie vor allem im Mittelfeld ab, wobei Passau seine ersten Chancen verzeichnen konnte. Diese Angriffe wurden allerdings zumeist eher schlecht zu Ende gespielt und brachten so nichts ein. Die gefährlichste Gelegenheit hatte Henry Adu per Freistoß, TW Seiler konnte diesen jedoch aus dem Eck fischen. Kurz darauf durfte sich auch Boldebruck nochmal auszeichnen, nachdem er eine Direktabnahme von Baumgartner aus der zweiten Reihe sehenswert über die Latte lenkte. Folglich ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Aus dieser kam der zu diesem Zeitpunkt schon personell angeschlagene FC Aunkirchen besser heraus und hatte wiederum durch Dominik Bauer die Möglichkeit zur Führung. Der Ball sprang allerdings vor seinen Abschluss unglücklich auf und ging so aus einem Meter fünf drüber. Auch danach waren es eher die Gäste die das Spielgeschehen bestimmten und konnten ein Gestochere nach einer Ecke erneut nicht ausnutzen. In der Folge kam auch die Landesligareserve des 1. FC Passau wieder besser in die Partie und scheiterte zunächst wiederum an Seiler, ehe dieser zusammen mit einer überragenden Rettungstat von Daniel Schweiger kurz vor der Linie die Führung der Drei-Flüsse-Städter verhindern konnte. Daraufhin war wieder der FCA am Zug und es bot sich die wohl umstrittenste Szene des Spiels: Bauer konnte sich nach einen langen Ball gegen Passaus Spielertrainer Denic durch und wurde dann nach anfänglichem Festhalten im Sechzehner zu Fall gebracht. Die Grün-Weißen forderten bei dieser Aktion vehement Elfmeter, den Schiedsrichter Lindenthal allerdings nicht geben wollte - im Nachhinein wohl auch die richtige Entscheidung. Auch wenn beide Mannschaften in den Schlussminuten nochmal versuchten den Lucky Punch zu landen, kam bei beiden nichts Zählbares mehr heraus und so trennen sich beide Mannschaften mit einem leistungsgerechten Unentschieden.

Für den FC Aunkirchen geht am kommenden Sonntag mit dem Heimderby gegen Aldersbach weiter.