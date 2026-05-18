Nullnummer im Abstiegskampf

Im direkten Duell um den Klassenerhalt in der Bezirksliga haben sich der TSV Riemsloh und der SC Glandorf mit einem torlosen Unentschieden getrennt. Das 0:0 hilft beiden Mannschaften im Tabellenkeller nur bedingt weiter, hält aber sowohl für Riemsloh als auch für Glandorf die Chancen auf den Ligaverbleib offen. Zwischen beiden Teams liegen weiterhin lediglich zwei Punkte. Während der SC Glandorf knapp unter dem Strich steht, behauptet der TSV Riemsloh mit einem noch ausstehenden Nachholspiel einen Nichtabstiegsplatz.
Die Partie entwickelte sich zunächst zu einer nervösen Begegnung mit wenigen Höhepunkten. In der ersten halben Stunde neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Kurz vor der Pause kamen die Gäste aus Glandorf zu einer aussichtsreichen Möglichkeit, doch Hendrik Hörstkamp-Tovar verpasste die Führung. Das torlose Remis zur Halbzeit entsprach dem Spielverlauf.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung chancenarm. Beide Mannschaften agierten vorsichtig und vermieden größere Risiken. Auffälligster Akteur auf Seiten der Gastgeber war Torhüter Lennart Grüter, der seiner Defensive mit mehreren sicheren Aktionen Stabilität verlieh. Zehn Minuten vor dem Ende rückte der Schlussmann endgültig in den Mittelpunkt, als er einen Foulelfmeter der Gäste parierte und seinem Team damit den Punktgewinn sicherte.
„Wir sind sehr zufrieden mit unserem Auftritt. Wir haben über 90 Minuten wenig zugelassen und uns von Minute zu Minute ein Übergewicht erarbeitet. Am Ende können wir das Spiel gewinnen, aber uns hat heute das Spielglück gefehlt“, sagte Glandorfs Matthias Hohenbrink nach der Begegnung.
"Am Ende ein leistungsgerechtes Unterschieden. Beiden Mannschaften merkte man die Wichtigkeit des Spiels an. Das Spiel lebte von seiner Spannung und die fußballerische Klasse blieb etwas auf der Strecke. Beide Mannschaften waren nicht zwingend genug und erspielten sich so gut wie keine Torchancen. Am Ende haben wir natürlich Glück, dass Glandorf den berechtigten Elfmeter verschießt. Einen Verlierer hätte das Spiel nicht verdient gehabt. Jetzt sind es noch drei Endspiele für uns.