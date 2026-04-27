Nullnummer im Abstiegs-Derby hilft Kleve und Sonsbeck nicht weiter

Der 1. FC Kleve und der SV Sonsbeck haben ihre Serien im Abstiegs-Derby der Oberliga Niederrhein fortgesetzt. Sie haben das dritte Spiel in Folge ohne Niederlage und Gegentor überstanden. Die Nullnummer war kein Grund zur Freude. Das 0:0 vor mehr als 700 Zuschauern in der Eroglu-Arena hat kein Team im Rennen um den Klassenerhalt nach vorne gebracht.
Dem 1. FC Kleve hilft das Unentschieden, bei dem es wenig fußballerische Höhepunkte, aber drei Platzverweise gab, nicht weiter. Er hat als Vorletzter unverändert fünf Punkte Rückstand zum rettenden 15. Rang, auf dem der SV Sonsbeck steht.
„Das Remis ist zu wenig. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt schon alles verspielt haben. Wir geben nicht auf, so lange rechnerisch noch etwas möglich ist“, sagte Trainer Umut Akpinar. Sein Team hat nur noch fünf Spieltage Zeit, das zu vermeiden, was immer unvermeidbarer zu werden scheint – den Abstieg.
Der Sonsbecker Coach Heinrich Losing konnte mit dem Remis auch eher schlecht als recht leben. Seine Mannschaft hat weiter nur einen Punkt Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Losing gewann dem Resultat nur eine positive Seite ab. „Wir haben Kleve auf Distanz gehalten. Das war wichtig.“
Die Partie war eindrucksvoller Beleg dafür, warum der 1. FC Kleve (28 Tore) und der SV Sonsbeck (33) die Teams mit der schlechtesten Offensivbilanz in der Liga sind. Sonsbeck hatte zwar in der ersten Halbzeit zwei gute Gelegenheiten, wobei Niklas Binn (42.) Pech hatte, dass sein Schuss aus kurzer Distanz von der Unterkante der Latte zurück ins Feld prallte.
Doch der Gast profitierte bei seinen wenigen Tormöglichkeiten in erster Linie davon, dass dem 1. FC Kleve zuvor grobe handwerkliche Schnitzer unterlaufen waren. „Wir hatten über das gesamte Spiel gesehen vielleicht die besseren Chancen. Aber wenn man die nicht nutzt, muss man mit einem Punkt zufrieden sein“, sagte Losing.
Der 1. FC Kleve hatte vor der Pause keine nennenswerte Möglichkeit, obwohl Akpinar im Angriff seine letzte Option gezogen hatte. Er beorderte Niklas Klein-Wiele aus dem defensiven Mittelfeld ins Sturmzentrum. Dort wechselte er sich mit Luca Thuyl ab, was in der vergangenen Saison schon eine gute Lösung für eine Übergangszeit gewesen war. Doch an Durchschlagskraft mangelte es wieder einmal, weil das Klever Aufbauspiel zu fehlerhaft war und viel zu oft zu wenig Akteure im gegnerischen Strafraum anzutreffen waren.
In Sachen Offensive machte es der Vorletzte in Halbzeit zwei etwas besser. Luca Thuyl (79.) hatte die größte Klever Chance, als er den Ball nach einem Fernschuss von Elidon Bilali, den der Sonsbecker Keeper Kenan Mehmedovic pariert hatte, an den Außenpfosten setzte. Diese Szene war einer der wenigen Höhepunkte einer Partie, die in erster Linie von der Spannung lebte. „Es war kein gutes Spiel. Man hat gemerkt, dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand“, sagte Losing. Akpinar pflichtete ihm bei.
Schiedsrichter Felix May, der sich mit seinen Assistenten dem fehlerhaften Auftritt der beiden Teams nahtlos anpasste, verhängte drei Platzverweise. Der Klever Juliano Ismanovski sah nach einem groben Foul an Niklas Binn zu Recht die Rote Karte (71.). Binn musste auch vom Feld, weil ihn Ismanovski böse am Sprunggelenk erwischt hatte.
Der 1. FC Kleve hatte in Unterzahl seine beste Phase, aber nicht lange einen Mann weniger. Der Sonsbecker Ruben-Jonas Martens erhielt wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte, die auch berechtigt war (84.). Auch für Umut Akpinar gab es die Ampelkarte (88.). Er hatte sich zu Recht darüber beschwert, dass der Linienrichter übersehen hatte, dass der Ball bei einer Sonsbecker Aktion im Aus gewesen war. Folgen hat der Feldverweis für den Coach nicht. Eine Sperre für Verantwortliche auf der Bank gibt es bei den Amateuren nicht. Dafür wird Abwehrchef Philipp Divis nach seiner zehnten Gelben Karte (90.), die unberechtigt war, am Sonntag beim Schlusslicht SV Biemenhorst fehlen, wenn der 1. FC Kleve wohl nach dem letzten Strohhalm im Abstiegskampf greift.
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