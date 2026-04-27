Nullnummer im Abstiegs-Derby hilft Kleve und Sonsbeck nicht weiter

„Das Remis ist zu wenig. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt schon alles verspielt haben. Wir geben nicht auf, so lange rechnerisch noch etwas möglich ist“, sagte Trainer Umut Akpinar. Sein Team hat nur noch fünf Spieltage Zeit, das zu vermeiden, was immer unvermeidbarer zu werden scheint – den Abstieg.

Der Sonsbecker Coach Heinrich Losing konnte mit dem Remis auch eher schlecht als recht leben. Seine Mannschaft hat weiter nur einen Punkt Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Losing gewann dem Resultat nur eine positive Seite ab. „Wir haben Kleve auf Distanz gehalten. Das war wichtig.“

Sonsbecker Stürmer Niklas Binn im Pech

Die Partie war eindrucksvoller Beleg dafür, warum der 1. FC Kleve (28 Tore) und der SV Sonsbeck (33) die Teams mit der schlechtesten Offensivbilanz in der Liga sind. Sonsbeck hatte zwar in der ersten Halbzeit zwei gute Gelegenheiten, wobei Niklas Binn (42.) Pech hatte, dass sein Schuss aus kurzer Distanz von der Unterkante der Latte zurück ins Feld prallte.

Doch der Gast profitierte bei seinen wenigen Tormöglichkeiten in erster Linie davon, dass dem 1. FC Kleve zuvor grobe handwerkliche Schnitzer unterlaufen waren. „Wir hatten über das gesamte Spiel gesehen vielleicht die besseren Chancen. Aber wenn man die nicht nutzt, muss man mit einem Punkt zufrieden sein“, sagte Losing.

Der 1. FC Kleve hatte vor der Pause keine nennenswerte Möglichkeit, obwohl Akpinar im Angriff seine letzte Option gezogen hatte. Er beorderte Niklas Klein-Wiele aus dem defensiven Mittelfeld ins Sturmzentrum. Dort wechselte er sich mit Luca Thuyl ab, was in der vergangenen Saison schon eine gute Lösung für eine Übergangszeit gewesen war. Doch an Durchschlagskraft mangelte es wieder einmal, weil das Klever Aufbauspiel zu fehlerhaft war und viel zu oft zu wenig Akteure im gegnerischen Strafraum anzutreffen waren.

Losing: „Man hat gemerkt, dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand“

In Sachen Offensive machte es der Vorletzte in Halbzeit zwei etwas besser. Luca Thuyl (79.) hatte die größte Klever Chance, als er den Ball nach einem Fernschuss von Elidon Bilali, den der Sonsbecker Keeper Kenan Mehmedovic pariert hatte, an den Außenpfosten setzte. Diese Szene war einer der wenigen Höhepunkte einer Partie, die in erster Linie von der Spannung lebte. „Es war kein gutes Spiel. Man hat gemerkt, dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand“, sagte Losing. Akpinar pflichtete ihm bei.

Schiedsrichter Felix May, der sich mit seinen Assistenten dem fehlerhaften Auftritt der beiden Teams nahtlos anpasste, verhängte drei Platzverweise. Der Klever Juliano Ismanovski sah nach einem groben Foul an Niklas Binn zu Recht die Rote Karte (71.). Binn musste auch vom Feld, weil ihn Ismanovski böse am Sprunggelenk erwischt hatte.