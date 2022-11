Nullnummer gegen Hellas – Murnau trifft im dichten Nebel das Tor nicht Fußball-Bezirksliga: TSV Murnau spielt nur 0:0 gegen Hellas München

Der TSV Murnau beißt sich im dichten Nebel die Zähne an der Defensiv-Taktik von Hellas München aus. Doch der Fokus richtet sich schon auf das Landkreis-Derby und Spitzenspiel am Samstag gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Objektiv betrachtet war das auch der einzig valide Punkt, den man beim Schiri-Trio bemängeln konnte. Ansonsten bot es einen ordentlichen Auftritt bei nebliger Sicht und hitzigen Gemütern. In puncto Nachspielzeit musste man Teichmann aber recht geben. Die Zeitschinderei gehörte nämlich zum Plan der Gäste von Hellas München, der voll aufging. Mit dem 0:0 entführten sie als erste Mannschaft einen Punkt aus Murnau. Beinahe gar drei, wäre ein feiner Angriff in Minute 93 nicht ein paar Meter neben dem Tor geendet. Für ihre Taktik konnte man den Münchnern nur gratulieren. Kein Gegner hat in Murnau bisher so konsequent auf Defensive gesetzt. Die Eckpunkte des Münchner Abwehrskripts: viel Präsenz in der eigenen Hälfte, teilweise zehn Mann, Zentrum abdichten, Bälle zur Not weit schlagen und bei jeder Gelegenheit Zeit von der Uhr nehmen. Wie stoisch die Gäste ihre Leitlinien über 90 Minuten umsetzten, war beeindruckend anzusehen.

Samstagabend war so ein Moment. „Ich hab’ einmal eine Strafe gekriegt, das reicht“, sagt Teichmann, angesprochen auf die Leistung der Schiedsrichter. Die Bilder nach Spielende erzählten ohnehin, was er von Ariane Fichtl, ihren Linienrichtern und den Entscheidungen der Drei hielt: nicht viel. Im letzten Akt mokierte sich Teichmann über die Nachspielzeit von fünf Minuten, die seiner Meinung nach viel zu gering angesetzt worden war.

Murnau – In seiner Zeit in Braunschweig hat Sven Teichmann einmal eine empfindliche Strafe aufgebrummt bekommen. 1000 Euro hatte er für einen Kommentar gegen einen Linienrichter zu löhnen, den Teichmann aber gar nicht gesagt hatte. Das bestätigten damals sogar neutrale Zuschauer vor dem Sportgericht. Jedenfalls hat der Trainer gelernt, wann es klüger ist, zu schweigen.

„Wir tun uns einfach leichter, wenn der Gegner ein bisschen mitspielt“, sagt TSV-Trainer Teichmann. Dennoch sah er von Kritik an seinen Mannen ab. Was hätte er schon groß ansprechen sollen? Den Einsatz gewiss nicht. „Mehr reinhauen können wir nicht.“ Auch im taktischen Bereich zeigte Murnau an für sich die passenden Antworten auf das Abwehrrätsel von Hellas. Mal schickten die Gastgeber Georg Kutter ins Eins-gegen-eins, mal probierten sie’s über außen, mal mit hohen Bällen bei Standards. „Ärgerlich, dass du das Tor nicht machst. Wir laufen, tun und machen.Am Ende hat das Quäntchen Glück gefehlt.“ Die größte Chance vergab Tadeus Henn Mitte der zweiten Halbzeit, als er freigespielt auf rechts den Ball über das Tor schoss.

In dieser Phase baute sich gerade eine Nebelwand in voller Größe über dem Rasen auf. Anfangs mag das noch kaum gestört haben, doch um Minute 70 herum sah man kaum noch die Zuschauer auf der anderen Seite des Feldes. Schiedsrichter-Obmann Klemens Wind fragte mehrmals bei den Offiziellen nach, ob sie nicht eine Unterbrechung in Betracht ziehen wollten. Doch die Referees ließen weiter laufen. Mit diesem Entschluss konnte Teichmann leben. „Ich bin nicht davon ausgegangen, dass was passiert.“ Zumal es keine heikle Aktion in Zusammenhang mit der schlechten Sicht gab. Bei den kleinen Auseinandersetzungen mit den Schiedsrichtern ging’s um Dinge wie Handspiel, Fouls, nicht gegebene Ecken. Alles am Ende nicht spielentscheidend.

Der Fokus richtete sich dann eh auf das große Derby am nächsten Samstag gegen Garmisch-Partenkirchen. Coach Teichmann sagt: „Wir spielen volles Brett auf Sieg – was anderes können wir gar nicht.“