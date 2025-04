Nullnummer für Lachen - bittere Niederlagen für Uster und Seefeld

Eitel Sonnenschein am Himmel, aber nicht in der Tabelle: Lachen/Altendorf liegt nach dem 0:0 gegen Tabellennachbar Cham II nur knapp über dem Strich. – Foto: Facebook / FC Lachen/Altendorf

Eine schwierige Runde für die FVRZ-Teams: In der Interregio-Gruppe 3 kam Lachen/Altendorf sich erneut mit einem Unentschieden begnügen. Thalwil geht leer aus. In der Gruppe 4 verliert Seefeld nicht nur das Spiel gegen Schaffhausens Reserven, sondern auch den Anschluss an die Tabellenspitze. Dübendorf und Bülach müssen sich mit einem 0:0 begnügen und Uster rutscht nach einer 0:2-Niederlage unter den Strich ab. Einzig FCU-Bezwinger Red Star kann jubeln.

Lachen/Altendorf erneut mit Remis

In der Interregio-Gruppe 3 gab's im Duell der punktgleichen Tabellennachbarn eine Nullnummer: Lachen/Altendorf kam bei Cham II nicht über ein 0:0 hinaus und spielte damit schon zum dritten Mal in dieser Rückrunde unentschieden. Beiden Teams steckte die englische Woche - mit Nachtragsspielen am Mittwoch respektive Dienstag - wohl noch in den Knochen. Die Partie war intensiv, jedoch chancenarm. Avdyli vergab zweimal allein vor dem Tor, Gojani traf nach einem Freistoss nur vermeintlich – der Treffer wurde wegen einer fragwürdigen Abseitsstellung aberkannt.

Cham traf in der ersten Hälfte die Latte, Lachen scheiterte in der Schlussphase erneut am stark reagierenden Torhüter der Gastgeber. In der Nachspielzeit parierte Cossa auf der Gegenseite spektakulär und sicherte dem FCLA den Punkt. Damit liegen die beiden Mannschaften weiterhin gleichauf, mit 22 Punkten knapp über dem Strich.