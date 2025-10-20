TSV Dorfen - SV Waldperlach – Foto: Hermann Weingartner

Nullnummer der Nachbarn – Dorfen und Waldperlach fehlt die Durchschlagskraft

Der TSV Dorfen und der SV Waldperlach trennten sich in der Bezirksliga Ost mit einem 0:0-Unentschieden. Dorfen fehlte dabei der letzte Wille.

Mit einem 0:0 trennten sich der Tabellensechste, der TSV Dorfen, und Tabellennachbar, der Siebte SV Waldperlach. In einem Fußballspiel ohne wirkliche Höhepunkte war das zu wenig für die Dorfener, denn vor allem in der zweiten Hälfte waren sie das bessere Team. Gästeabwehrrecke Simon Neulinger sah eine Viertelstunde vor Schluss die Ampelkarte. Wenig spektakulär war vor allem die erste Halbzeit. Beide Mannschaften neutralisierten sich nahezu. Die Zuschauer sahen viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Waldperlach störte das TSV-Aufbauspiel schon früh, was den Hartl-Mannen in keinster Weise gefiel. Ein richtiger Spielfluss kam nicht zustande. Nennenswerte Aktionen vor beiden Toren gab es nicht zu sehen. Das lag auch an der konzentrierten Abwehrarbeit des TSV, bei dem vor allem Emirhan Pala herausragte, der seine Gegenspieler immer wieder fair und umsichtig vom Leder trennen konnte.

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr TSV Dorfen TSV Dorfen SV Waldperlach Waldperlach 0 0 Abpfiff Eine erste sehenswerte Möglichkeit gab es erst kurz vor der Pause. Der Torjäger der Isenstädter, Leon Eicher, wurde im Strafraum schön freigespielt. Er kam aus 15 Metern zum Schuss, verzog über unglücklich, sodass die gute Möglichkeit verpuffte.