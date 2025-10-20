Nullnummer der Nachbarn – Dorfen und Waldperlach fehlt die Durchschlagskraft

Der TSV Dorfen und der SV Waldperlach trennten sich in der Bezirksliga Ost mit einem 0:0-Unentschieden. Dorfen fehlte dabei der letzte Wille.
Mit einem 0:0 trennten sich der Tabellensechste, der TSV Dorfen, und Tabellennachbar, der Siebte SV Waldperlach. In einem Fußballspiel ohne wirkliche Höhepunkte war das zu wenig für die Dorfener, denn vor allem in der zweiten Hälfte waren sie das bessere Team. Gästeabwehrrecke Simon Neulinger sah eine Viertelstunde vor Schluss die Ampelkarte.
Wenig spektakulär war vor allem die erste Halbzeit. Beide Mannschaften neutralisierten sich nahezu. Die Zuschauer sahen viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Waldperlach störte das TSV-Aufbauspiel schon früh, was den Hartl-Mannen in keinster Weise gefiel. Ein richtiger Spielfluss kam nicht zustande. Nennenswerte Aktionen vor beiden Toren gab es nicht zu sehen. Das lag auch an der konzentrierten Abwehrarbeit des TSV, bei dem vor allem Emirhan Pala herausragte, der seine Gegenspieler immer wieder fair und umsichtig vom Leder trennen konnte.
Eine erste sehenswerte Möglichkeit gab es erst kurz vor der Pause. Der Torjäger der Isenstädter, Leon Eicher, wurde im Strafraum schön freigespielt. Er kam aus 15 Metern zum Schuss, verzog über unglücklich, sodass die gute Möglichkeit verpuffte.
Nach dem Wiederanpfiff wurde die Partie interessanter. Vor allem die Gastgeber drückten jetzt aufs Tempo und wollten zeigen, wer Herr im Hause ist. Sie hatten nun mehr vom Spiel und waren den Gästen überlegen. So kam Florian Brenninger im Strafraum frei zum Schuss, doch er zielte aus zehn Metern knapp links vorbei (66.). Aber die Dorfener mussten immer aufpassen, nicht in Rückstand zu geraten. So ging Gästespieler Luca Mancusi auf rechts durch und flankte. Der eingewechselte Roberto Valanzano prüfte Maximilian Grichtmaier aus elf Metern. Der Torwart konnte aber im Nachfassen seinen Kasten sauber halten (72.).
Dann kam noch einmal Hektik auf. Der schon verwarnte Neulinger und der eingewechselte Michael Friemer lieferten sich ein eher harmloses Gerangel. Neulinger schubste den Dorfener, der zu Boden ging. Daraufhin gab es Gelb-Rot für den Gästespieler und Gelb für Friemer (74.). Aber auch diese Viertelstunde gegen ein dezimiertes Team konnten die Isenstädter nicht nutzen. Die Durchschlagskraft fehlte ebenso wie das Quäntchen Spielglück, das sie sicherlich verdient gehabt hätten.