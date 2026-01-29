Nullnummer beim FC Bayern II: SGV Freiberg bleibt ohne Tor

In der Regionalliga Bayern steht die zweite Mannschaft des FC Bayern München zur Winterpause auf dem achten Rang und damit im gesicherten Mittelfeld. Zum Tabellenführer ist der Rückstand mittlerweile auf 19 Punkte angewachsen, zum obersten Abstiegsrang haben die Münchner einen Vorsprung von zwölf Zähler. Allerdings stellt die Reserve des deutschen Rekordmeisters mit 41 Toren aus 19 Spielen eine der besten Offensiven der Liga. Im heutigen Test gegen den SGV Freiberg blieb die Tormaschine hingegen ohne Treffer.

Nach dem der Tabellenführer der Regionalliga Südwest zuletzt gegen Oberliga-Spitzenteam VfR Aalen einen ordentlichen Auftritt hinlegte und mit 3:1 siegte, ging es nun an den Campus des FC Bayern München. Bei feuchten Untergrund wurden auf beiden Seiten viele Möglichkeiten ausprobiert, allerdings ohne zwingende Chancen vor dem Tor. Beide Defensiven hielten Stand und ging somit ohne Gegentreffer aus dem Spiel heraus.

Am 14. Februar folgt ab 14 Uhr ein weiterer hoch spannender Test für den SGV Freiberg, der zugleich auch die Generalprobe vor dem Ligastart eine Woche später gegen den SV Eintracht Trier 05 darstellt. An Valentinstag gastiert der Regionalligist dann beim Oberliga-Tabellenführer VfR Mannheim und will dort zum Abschluss der laufenden Wintervorbereitung viel Rückenwind für die verbliebenen Aufgaben sammeln. Der Vergleich in Nordbaden wird ein kleiner Fingerzeig sein, auf was sich die Freiberger Anhänger gefasst machen können.