Nullnummer an der Werra

Dennoch gab es Kritik nach Abpfiff: „Es war kein schönes Spiel und am Ende mussten wir gar noch um den einen Punkt bangen“, so SV-Trainer Steven Abe. Es begann gleich mit einem Aufreger: Tristan Hahnemann wurde in Strafraumnähe von hinten gelegt, doch die Pfeife von Schiri Fischer blieb stumm (8.). Keine zwei Minuten später schlug Walldorfs Braun über den Ball, doch Nürnberger wohl zu überrascht von der Chance, jagte den Ball am Tor vorbei. Auch nach einer Viertelstunde kein Spiel zu erkennen, behäbiger Spielaufbau auf beiden Seiten, viel Geplänkel im Mittelfeld und jede Menge Fehlpässe. Gefahr gab es eigentlich nur mit Einzelaktionen, so machte Hahnemann nach 23 Minuten eigentlich fast alles richtig, den Torwart schön ausgespielt und freie Bahn, aber den Ball knapp vorbei gesetzt. Die Barchfelder Vorstöße fing die Walldorfer Abwehr meist schon im Mittelfeld ab. Nach einer halben Stunde ein Flankenlauf von Hahnemann über die rechte Seite, suchte mit seiner Flanke den mitgelaufenen Mitspieler, der aber nicht da war, die Chance damit fast vertan. Denn Marvin Wozniza erkämpfte den Ball zurück, doch sein Abschluss ging über die Querlatte. Walldorfs nächste Aktion nur eine Minute später, als Hahnemann erneut frei vor Keeper Kluge auftauchte, aber auch dieser Schuss ging über das Gästegehäuse. Jobsts Sololauf kurz darauf war ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt, denn Kluge konnte den Ball noch abwehren. Eigentlich hätte der SV längst führen müssen, was auch Steven Abe so sah: „Die Chancen in der ersten Halbzeit müssen wir besser nutzen, da gehen wir mit einer Führung in die Pause.“ Möglichkeiten für Barchfeld ergaben sich bis zum Pausenpfiff keine mehr.

Gleich nach der Pause hatte Marvin Wozniza sofort erkannt, dass Kluge nach einem Ausflug nicht in seinem Tor war, doch sein Heber ging knapp über den Kasten. Das Spiel verflachte nun mehr und mehr. Barchfelds Hintermannschaft drosch viele Bälle einfach nach vorne, Hauptsache weg mit dem Spielgerät. Walldorf indes konnte die Spitzen einfach nicht mit verwertbaren Bällen bedienen und so rannte man sich ein ums andere Mal fest. Zwar hatte der SV wie schon im ersten Durchgang mehr Ballbesitz, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. In der Schlussviertelstunde versuchte es der FC dann mit Kontern, die allesamt gefährlich waren aber auch keinen Erfolg brachten. Erst versiebte der agile Ullrich seine Möglichkeit, danach vergab der eingewechselte Schuck aus aussichtsreicher Position. Spomer rettete per Fußabwehr gegen Ullrich und auch in der Nachspielzeit blieb Ullrich der Lucky Punch verwehrt, ebenso dem gastgebenden SV.