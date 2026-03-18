Nullnummer an der Werra

Damit ist Walldorf seit sage und schreibe 10 Spielen in Folge ungeschlagen, die letzte Niederlage gab es Ende Oktober 2025!
BERICHT von Jan Mell // SV 1921 Walldorf (>> zur Homepage)
Gleich nach der Pause hatte Marvin Wozniza sofort erkannt, dass Kluge nach einem Ausflug nicht in seinem Tor war, doch sein Heber ging knapp über den Kasten. Das Spiel verflachte nun mehr und mehr. Barchfelds Hintermannschaft drosch viele Bälle einfach nach vorne, Hauptsache weg mit dem Spielgerät. Walldorf indes konnte die Spitzen einfach nicht mit verwertbaren Bällen bedienen und so rannte man sich ein ums andere Mal fest. Zwar hatte der SV wie schon im ersten Durchgang mehr Ballbesitz, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. In der Schlussviertelstunde versuchte es der FC dann mit Kontern, die allesamt gefährlich waren aber auch keinen Erfolg brachten. Erst versiebte der agile Ullrich seine Möglichkeit, danach vergab der eingewechselte Schuck aus aussichtsreicher Position. Spomer rettete per Fußabwehr gegen Ullrich und auch in der Nachspielzeit blieb Ullrich der Lucky Punch verwehrt, ebenso dem gastgebenden SV.
Ein zufriedener Gästetrainer Stephan Anschütz nach der Partie: „Wir sind heute ohne 7 Stammspieler angereist, ich musste die Mannschaft umstellen und wenn mir einer vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir hier einen Punkt mitnehmen, hätte ich das sofort unterschieben. Walldorf war in der 1. Halbzeit klar besser, hat aber den Ball nicht im Tor untergebracht.“ Und Steven Abe noch: „Besser ein Punkt als gar keiner…“