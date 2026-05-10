Nullnummer an der Donau

Die Bemühungen des SV Holzheim waren nicht abzustreiten, agierten die Gäste beim Auswärtsspiel an der Donau jedoch im Abschluss im Sechzehner und vor allem im letzten Drittel vor dem Lauinger Gehäuse über die komplette Spielzeit zu ungenau und teils unkonzentriert.

Viel Ballbesitz der Aschbergler reichte jedoch nur für nennenswert zwei Distanzschüsse durch Timo Czernoch für die wohl besten Torchancen. Die Weber-Truppe schaffte es am Ende auch nicht in der zweiten Hälfte gegen durch Gelb/Rot dezimierte Gastgeber sich durchzusetzen, die über das ganze Spiel einen wohl wertvollen Punkt im Abstiegskampf verteidigten.