Nullnummer am Vogelgesang: Optik Rathenow erkämpft Punkt gegen Favorit

Endlich rollte der Ball wieder im Stadion am Vogelgesang. Nachdem die ersten beiden Partien des Jahres 2026 den Wetterkapriolen zum Opfer gefallen waren, durfte der FSV Optik Rathenow unter Trainer Ingo Kahlisch zum ersten Mal in diesem Jahr um Punkte in der NOFV-Oberliga Nord kämpfen. Es war ein emotionaler Moment für die 152 Zuschauer, die trotz der langen Pause den Weg ins Stadion gefunden hatten, um ihre Mannschaft gegen den favorisierten BSV Eintracht Mahlsdorf zu unterstützen.

Die Erleichterung über den Re-Start war förmlich greifbar, auch wenn die Aufgabe gegen den Tabellendritten unter Trainer Karsten Heine eine enorme physische und taktische Herausforderung darstellte. Beide Mannschaften konnten keine Chance nutzen, sodass es beim torlosen Unentschieden blieb.