Nullnummer am Vogelgesang: Optik Rathenow erkämpft Punkt gegen Favorit

Nach wochenlanger Zwangspause kehrte der FSV Optik Rathenow in den Spielbetrieb zurück. Gegen den favorisierten BSV Eintracht Mahlsdorf sicherte sich das Team von Trainer Ingo Kahlisch durch eine disziplinierte Defensivleistung ein wertvolles 0:0. Vor 152 Zuschauern im Stadion am Vogelgesang bewiesen die Rathenower Kämpferherz und steht durch den Punktgewinn auf dem zwölften Tabellenplatz der NOFV-Oberliga Nord.
Die lang ersehnte Rückkehr auf den Rasen
Endlich rollte der Ball wieder im Stadion am Vogelgesang. Nachdem die ersten beiden Partien des Jahres 2026 den Wetterkapriolen zum Opfer gefallen waren, durfte der FSV Optik Rathenow unter Trainer Ingo Kahlisch zum ersten Mal in diesem Jahr um Punkte in der NOFV-Oberliga Nord kämpfen. Es war ein emotionaler Moment für die 152 Zuschauer, die trotz der langen Pause den Weg ins Stadion gefunden hatten, um ihre Mannschaft gegen den favorisierten BSV Eintracht Mahlsdorf zu unterstützen.
Die Erleichterung über den Re-Start war förmlich greifbar, auch wenn die Aufgabe gegen den Tabellendritten unter Trainer Karsten Heine eine enorme physische und taktische Herausforderung darstellte. Beide Mannschaften konnten keine Chance nutzen, sodass es beim torlosen Unentschieden blieb.
Ausblick auf das nächste Flutlichtspektakel am Vogelgesang
Viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem Team von Ingo Kahlisch nach diesem Kraftakt nicht. Bereits am kommenden Freitag, 06.03.2026, steht das nächste Highlight für die Optik-Fans an. Um 19 Uhr empfängt der FSV Optik Rathenow die TSG Neustrelitz erneut im heimischen Stadion. Nach dem hart erkämpften Punkt gegen Mahlsdorf will die Mannschaft diesen Schwung unbedingt mitnehmen, um gegen den Tabellenfünften aus Mecklenburg-Vorpommern den ersten Dreier des Kalenderjahres einzufahren und sich weiter Luft im dichten Gedränge der Tabelle zu verschaffen.