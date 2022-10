Nullnummer am Samstag

Das Auswärtsspiel am Federbach endete für unsere zweite Mannschaft trotz mehr als angespannter Personalsituation mit einem Punktgewinn. Die Not am Mann war sogar so groß, dass Ersatztorwart Felix Schorer von Beginn an als Feldspieler fungieren musste und die zwei Auswechseloptionen auf direktem Weg vom Flughafen und von der Arbeit die Bank ansteuerten. Wie zu erwarten hatte der FVM II mehr vom Spiel, doch die ersten gefährlich anmutenden Situationen verfehlten Herbs Gehäuse in Hälfte eins. Für den TSV näherten sich David Bossert jr. und Jonas Wagner dem Torerfolg an, ihre Abschlüsse fanden aber auch nicht den Weg ins Netz.