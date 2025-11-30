Nullnummer am Ahornweg - Westercelle nähert sich Elstorf

Dem TSV Elstorf fehlt in den direkten Duellen mit den ersten Verfolgern noch die Dominanz im Ergebnis und trennt sich schon wieder torlos. Westercelle rückt dem Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg 2 dadurch wieder bis auf zwei Zähler auf die Pelle. Während Eversen-Sülze bereits am Freitagabend die BFC-Defensive fünf Mal knackt, siegt eine eingerostete SG Estetal im Aufsteigerduell. So lief der 17. Spieltag.
Obwohl die SG Estetal durch die Spielausfälle ein wenig eingerostet schien, feiern sie dank eines Treffers in der Schlussphase den Sieg im Aufsteigerduell. Fabio Nissle trieb die Kugel an und setzte seine Offensivreihe in Szene. Über mehrere Stationen landete das Leder bei Tom Künzer, der den 1:0-Siegtreffer markierte (78.).
SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Für die Zuschauer war das sicher kein besonders attraktives Spiel. Bei uns sind zwei Partien ausgefallen, dazu konnten wir nur eingeschränkt trainieren. Das hat man im Spielfluss klar gemerkt. Die erste Halbzeit war entsprechend zäh, das 0:0 zur Pause ging absolut in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel waren wir dann besser im Spiel. Es passt zu dieser Partie, dass der einzige wirklich gut herausgespielte Angriff direkt zum Tor führte. Danach hatten wir noch zwei, drei ordentliche Ansätze, aber nichts Zwingendes mehr. Am Ende haben wir die Führung nicht kontrolliert runtergespielt, sondern mit viel Moral über die Zeit gebracht. Das muss man so ehrlich sagen. Ein besonderes Dankeschön geht an Mats-Ole Lührsen und Mike Teichler aus der zweiten Mannschaft, die uns heute hervorragend unterstützt haben. Ein Sonderlob hat sich auch unser Torwart und Kapitän Janhendrick Glade verdient. Das war wieder einmal eine Top-Leistung.“
Dass der TuS Eversen/Sülze früh seinen besten Torjäger Moritz Stahlmann aufgrund einer muskulären Verletzung ersetzen musste (14.), tat ihrem starken Auftritt am Holzweg keinen Abbruch. Nach einer Flanke verwertete Frank Saaba die Kopfballverlängerung zur Buchholzer Führung (16.), Constantin Lück egalisierte den Treffer aber nach Vorarbeit vom auffälligen Silas Ditz (27.).
Nach dem Seitenwechsel waren es zunächst wieder die Hausherren, für die Maximilian Werner nach einer Ecke einnickte (52.), doch auch Eversen/Sülze glich nach einem ruhenden Ball durch Ditz aus (55.). Nun schwang das Pendel zu Gunsten der Gäste um: Marc Gyüker wackelte seinen Gegenspieler aus und vollstreckte mit einem satten Abschluss zur Führung (60.), dann legten Jona Faller nach einer Umschaltsituation und Tristan Apelt per direktem Freistoß nach (82.).
Der BFC, der zu diesem Zeitpunkt nach einer Ampelkarte bereits in Unterzahl agierte (68.), kam durch Mika Dannen zwar nochmal zum Anschlusstreffer (83.). Letztlich feierte der starke Aufsteiger aber den nächsten Auswärtserfolg und verschafft sich vor der Winterpause ein beruhigendes Polster.
TuS-Cheftrainer Nils Rogge: „Das war tatsächlich ein cooles Spiel von unserer Seite. Buchholz hatte zwar schon mehr Spielanteile, wir haben aber immer wieder reagiert und sind über Umschaltmomente gefährlich geworden. In der Halbzeit haben wir nochmal ein, zwei taktische Sachen besprochen und wussten, dass es schwer wird gegen einen guten Gegner. Wir waren brutal effektiv, trotzdem ist es auch sehr aussagekräftig, wenn du fünf Tore gegen die zweitbeste Defensive der Liga schießt. Weil Buchholz aber auch nicht viele Chancen hatte, geht der Sieg unabhängig von den Spielanteilen, in Ordnung.“
Beim Klärungsversuch erwischte ein VfL-Verteidiger statt des Balls seinen Gegenspieler, sodass Hannes-Jano Tödter für die Soltauer vom Punkt zur Führung traf (21.). Anschließend erspielte sich der Favorit aber seine Vorteile und bog die Partie durch Tore von Onur Ekinci (45., 61.) und Laurin Kibellus um (83.). Soltau blieb zwar dran und kam durch einen ruhenden Ball durch Nils Meyer zurück (85.), trotzdem brachte der Tabellenzweite den Vorsprung ins Ziel und verkürzt den Rückstand auf Elstorf.
VfL-Cheftrainer Sebastian Zich: „Es war ein schweres Spiel für uns, nachdem wir am Anfang etwas zu pomadig waren. Wir haben dann den Ball gut laufen lassen, den letzten Pass aber zunächst nicht anbringen können. Weil es dann ein Spiel auf ein Tor war, erzielen wir völlig verdient unsere Tore. Nach dem Anschlusstor haben wir es gut zu Ende verteidigt – Soltau hat es gut gemacht, wir aber verdient gewonnen.“
Wenn der TSV Elstorf gegen aufmerksame Egestorfer zum Torabschluss kam, bissen sich die Gäste die Zähne an Ole Weselmann aus. Im ersten Abschnitt lenkte der MTV-Torhüter eine abgefälschte Flanke noch um den Pfosten (37.), in der Nachspielzeit parierte er beim letzten Aufbäumen des Tabellenführers gegen Dustin Jahn (90.+1). Zwischenzeitlich hatten die Hausherren selbst eine gute Umschaltmöglichkeit auf die Führung, bei der Dennis Bock der Sieger gegen Ole Albers blieb (62.). Dadurch blieb es letztlich beim torlosen Remis.
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Ich kann nicht richtig mit dem Ergebnis nerven, weil es mich nervt, dass wir in den Spitzenspielen drei Mal 0:0 gespielt haben – das ist nicht unser Anspruch. Die ersten 30 Minuten gingen klar an uns, wir haben den Ball aber nicht reingekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir es probiert, Egestorf wiederum auf ihre Umschaltmoment gelauert.“
Der FC Jesteburg-Bendestorf gewinnt das Sechs-Punkte-Spiel und verschafft sich ein wenig Luft. Zunächst lag JesBe lange durch einen frühen Treffer von Claas Brau in Front (10.), in der Schlussphase glich ein Eigentor von Tim Roß für die Eintracht Elbmarsch aus (83.). Die Bendestorfer legten aber schnell den Schalter wieder um und erzielten durch Andre Müller den 2:1-Siegtreffer (85.).
Der TuS Hermannsburg erbeutet sich im 14. Versuch den ersten Punkt in der laufenden Spielzeit. Im Kellerduell gegen den SV Altencelle muss das Schlusslicht sogar dem ersten Dreier hinterhertragen, nachdem Mirko Franzen (22.) und Thies Knoop vorlegten (43.). Nach dem Seitenwechsel arbeitete sich der SVA zurück in die Partie und sicherte sich durch Treffer von Philipp Baumann (69.) und Frieder-Maximilian Hütten zumindest einen Zähler (74.).
Mit dem einen Zähler baut Borstel-Sangenstedt den Vorsprung auf die Kellerkonkurrenz sogar minimal aus. Zwischenzeitlich schnupperten die Gäste aber sogar an einem wichtigen Auswärtssieg. Christopher Blunk glich nach einer Ecke aus (38.), nur fünf Minuten später schloss Konstantin Braatz zur Gäste-Führung ab (43.). Im zweiten Abschnitt erwischte die Eintracht jedoch den besseren Start und setzte mit dem 2:2 das Schlusswort.
Als es dem TV Meckelfeld endlich gelang, durch Ruben Miedeck (57.) den Treffer von Ole Mats Däumler zu egalisieren (18.), verschaffte der Ausgleich den Bravehearts nicht den gewünschten Effekt. Denn die Landesliga-Reserve des TV Jahn Schneverdingen feuerte durch einen Doppelpack von Niklas Goelitzer (60., 61.) und Niclas Günter (63.) ihren Gästen nicht nur die erneute Führung, sondern auch die Entscheidung entgegen.
