Nullnummer am Ahornweg - Westercelle nähert sich Elstorf

Dass der TuS Eversen/Sülze früh seinen besten Torjäger Moritz Stahlmann aufgrund einer muskulären Verletzung ersetzen musste (14.), tat ihrem starken Auftritt am Holzweg keinen Abbruch. Nach einer Flanke verwertete Frank Saaba die Kopfballverlängerung zur Buchholzer Führung (16.), Constantin Lück egalisierte den Treffer aber nach Vorarbeit vom auffälligen Silas Ditz (27.).

Nach dem Seitenwechsel waren es zunächst wieder die Hausherren, für die Maximilian Werner nach einer Ecke einnickte (52.), doch auch Eversen/Sülze glich nach einem ruhenden Ball durch Ditz aus (55.). Nun schwang das Pendel zu Gunsten der Gäste um: Marc Gyüker wackelte seinen Gegenspieler aus und vollstreckte mit einem satten Abschluss zur Führung (60.), dann legten Jona Faller nach einer Umschaltsituation und Tristan Apelt per direktem Freistoß nach (82.).

Der BFC, der zu diesem Zeitpunkt nach einer Ampelkarte bereits in Unterzahl agierte (68.), kam durch Mika Dannen zwar nochmal zum Anschlusstreffer (83.). Letztlich feierte der starke Aufsteiger aber den nächsten Auswärtserfolg und verschafft sich vor der Winterpause ein beruhigendes Polster.

TuS-Cheftrainer Nils Rogge: „Das war tatsächlich ein cooles Spiel von unserer Seite. Buchholz hatte zwar schon mehr Spielanteile, wir haben aber immer wieder reagiert und sind über Umschaltmomente gefährlich geworden. In der Halbzeit haben wir nochmal ein, zwei taktische Sachen besprochen und wussten, dass es schwer wird gegen einen guten Gegner. Wir waren brutal effektiv, trotzdem ist es auch sehr aussagekräftig, wenn du fünf Tore gegen die zweitbeste Defensive der Liga schießt. Weil Buchholz aber auch nicht viele Chancen hatte, geht der Sieg unabhängig von den Spielanteilen, in Ordnung.“