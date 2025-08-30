Nullacht zu Gast in Altenberge, Mecklenbeck gegen Handorf unter Druck

Der vierte Spieltag steht vor der Tür. Beziehungsweise der Rest des vierten Spieltags. Denn am Donnerstagabend eröffneten die Münsteraner Stadtrivalen Mauritz und Albachten diesen Spieltag vorzeitig. Die Überflieger aus Mauritz setzten mit einem 4:2-Sieg gegen die Concordia ihren Höhenflug zu Saisonbeginn fort. Hier kommt die Vorschau auf die spannendsten Duelle am Sonntag!

Das Altenberger Trainergespann Brunsmann/Adler wird dieser Tage ein ruhiges Gemüt haben. Ihre Mannschaft legte einen starken Saisonstart hin und schickt sich gleich zu Beginn der Spielzeit an, einen komfortablen Sicherheitsabstand zu den Abstiegsrängen zu halten. Und das als Aufsteiger. Mit dem Borghorster FC, Teuto Riesenbeck und Kobbo Tecklenburg hielt der TuS drei gestandenen Bezirksligisten nicht nur stark gegen, sondern blieb bislang ungeschlagen, sammelte sieben Zähler und netzte gleich neun Mal. Auch im Kreispokal Münster ließ man gegen BW Aasee nichts anbrennen und zog mit einem 6:3-Erfolg in die zweite Runde ein.

Da kommt das Spiel gegen den SC Münster 08 doch gar nicht mal zum falschen Zeitpunkt, oder? Nach der starken Anfangsphase wartet mit dem letztjährigen Tabellendritten das erste richtig dicke Brett auf den TuS Altenberge. Bliebe man gegen Nullacht auch ungeschlagen, sendet der Aufsteiger mehr als nur ein Ausrufezeichen an den Rest der Liga.

Vom ambitionierten Aufsteiger zu bislang enttäuschenden Mecklenbeckern. Die DJK startete mit drei Niederlagen in die Ligasaison und rangiert nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Teuto Riesenbeck auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das muss sich dringend ändern, so liegen die Erwartungen für Wacker weit von der gegenwärtigen Realität entfernt. Nach der Rückkehr in die Bezirksliga zur Saison 23/24 beendete Mecklenbeck ihre beiden Spielzeiten in der überkreislichen Spielklasse auf dem sechsten Rang. Zur Beruhigung: Ein furioser Auftakt zählte auch in den beiden vergangenen Jahren nicht zu den Stärken der Münsteraner. 2023 zählte man zwei Punkte nach drei Spielen, 2024 waren es zu diesem Zeitpunkt vier Zähler.

Nach den Niederlagen gegen Tecklenburg, Münster 08 und Nordwalde wartet nun der bislang vermeintlich "leichteste" Gegner auf die Mannschaft von David Marx und Jan Walczak. Das Trainerduo wird sich allerdings darum bemüht haben, ihren Jungs einzutrichtern, dass der TSV Handorf keineswegs ein Selbstläufer wird. Der Aufsteiger schien spätestens nach der 1:8-Klatsche beim SV Mauritz ein gefundenes Fressen für den Rest der Liga. Doch mit dem ersten Saisonsieg gegen den SV Büren (2:0) am vergangenen Wochenende fasste der TSV ein Stück weit Fuß in der neuen Liga. Mit dem gewonnenen Selbstvertrauen darf man sich durchaus Punkte gegen die angeknockten Mecklenbecker erhoffen.

Alle Partien des vierten Spieltags im Überblick:

Do, 20:00

DJK SV Mauritz 4:2 Concordia Albachten

So, 15:00

SC Falke Saerbeck : 1. FC Nordwalde

SV Büren : SV Germania Hauenhorst

SC Greven 09 : VfL Wolbeck

SuS Neuenkirchen II : Borghorster FC

TuS Altenberge : SC Münster 08

So, 16:15

SV Teuto Riesenbeck : TuS Graf Kobbo Tecklenburg

So, 17:00

DJK Wacker Mecklenbeck : TSV Handorf