Marcel Yahyaijan stellt Bedingungen für seinen Verbleib im Führungszirkel des FC 08 Villingen.
Nullacht-Geschäftsführer Yahyaijan: "Es muss Klarheit herrschen!"

Marcel Yahyaijan, Geschäftsführer Sport beim FC 08 Villingen, grübelt über seine Zukunft im Verein.

Der 32-Jährige will abwarten, welchen personellen Entscheidungen bei der anstehenden Hauptversammlung fallen.

Im vergangenen Sommer kehrte Marcel Yahyaijan wieder auf einen verantwortlichen Posten beim FC 08 Villingen zurück. Als Geschäftsführer Sport sollte er den damaligen Trainer Mario Klotz entlasten. In der Kaderplanung für die Saison 2025/26 musste er – bedingt durch die hohen Ausgaben der letzten Jahre – ein Sparprogramm umsetzen, was ihm viel Zustimmung einbrachte.

15.9.2025
Stefan Kech (BZ)Autor