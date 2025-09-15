Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marcel Yahyaijan stellt Bedingungen für seinen Verbleib im Führungszirkel des FC 08 Villingen. – Foto: Heinz Wittmann
Nullacht-Geschäftsführer Yahyaijan: "Es muss Klarheit herrschen!"
Marcel Yahyaijan, Geschäftsführer Sport beim FC 08 Villingen, grübelt über seine Zukunft im Verein.
Der 32-Jährige will abwarten, welchen personellen Entscheidungen bei der anstehenden Hauptversammlung fallen.
Im vergangenen Sommer kehrte Marcel Yahyaijan wieder auf einen verantwortlichen Posten beim FC 08 Villingen zurück. Als Geschäftsführer Sport sollte er den damaligen Trainer Mario Klotz entlasten. In der Kaderplanung für die Saison 2025/26 musste er – bedingt durch die hohen Ausgaben der letzten Jahre – ein Sparprogramm umsetzen, was ihm viel Zustimmung einbrachte.