Null Punkte, volle Leidenschaft

FuPa: Du hast das Traineramt beim SV Groß Hesepe übernommen. Wie lange musstest du überlegen, um diese Aufgabe anzunehmen?

Beim SV Groß Hesepe hat Dennis Nykamp-Niers das Traineramt von Daniel Richter übernommen, der den Verein dreieinhalb Jahre lang betreute. Für Nykamp-Niers ist es die erste Station als Cheftrainer im Herrenbereich und gleich eine echte Herausforderung, denn der SV Groß Hesepe wartet nach zwölf Spielen noch auf den ersten Punkt.

FuPa: Dein Debüt endete mit einem 2:3 gegen Concordia Emsbüren II. Wie hast du das Spiel erlebt?

Dennis: Das hat keine 24 Stunden gedauert. Der Vorstand hat mich und meinen Kollegen Bastian Lammers angesprochen und wir waren uns da schnell einig das wir der Mannschaft bis zur Winterpause die nötige Hilfe und Unterstützung geben wollen.

Dennis: Das Spiel hat so ein bisschen die ganze Hinrunde wieder gespiegelt, wir waren definitiv nicht die schlechtere Mannschaft stehen aber wieder mit leeren Händen da. In der 1. Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht und verdient 1:0 zur Pause geführt. In der 2. Halbzeit war unser Spiel zu zerfahren und haben zu leichte Gegentore bekommen.

FuPa: Nach zwölf Spielen steht die Mannschaft noch ohne Punkte da. Jetzt warten mit Varenrode, Clusorth-Bramhar und Brögbern drei schwere Auswärtsspiele bis zur Winterpause. Wie willst du diese Aufgaben angehen?

Dennis: Unter der Woche schon gut trainieren und dann über die Tugenden wie Teamfähigkeit, Leidenschaft und Einsatzbereitschaft die Spiele angehen und dann bin ich mir sicher das in jedem Spiel was zu holen ist.

FuPa: Was liegt aktuell im Trainingsschwerpunkt?

Dennis: Aktuell geht es darum die Intensität im Training hoch zu halten und die Abläufe im defensiv Verbund zu stärken.

FuPa: Gegen Emsbüren stand mit Alexander Roth ein bekanntes Gesicht wieder auf dem Platz. Wird er künftig öfter für die Erste auflaufen oder war das nur eine Aushilfe?

Dennis: Alex hat in dieser Saison schon mehrere Spiele ausgeholfen und ist sobald Not am Mann ist und die Zeit es zu lässt immer da, um die Mannschaft zu unterstützen.

FuPa: Danke für deine Zeit und die offenen Worte, Dennis. Wir wünschen dir und dem SV Groß Hesepe viel Glück und Erfolg für deine Mission!