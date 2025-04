Null Punkte und zwei rote Karten: 1865 verliert trotz Knöferl-Debüttor

Nach diesen Platzverweisen wird es für Dachaus Trainer Gökhan San immer schwieriger, eine schlagkräftige Landesligamannschaft zu stellen. Und schon am Ostermontag geht es in Gundelfingen weiter (15 Uhr).

Spielbeginn gegen Kempten war am Donnerstagabend um 18.15 Uhr. Die Dachauer jedoch waren allenfalls körperlich anwesend. So konnten die Gäste fast ohne Gegenwehr bereits in der 3. Minute durch Ahmet Alkan in Führung gehen und nur zwei Minuten später durch Alexander Seifert erhöhen.

Zum Glück gab es eine schnelle Antwort. Lorenz Knöferl traf in der 8. Spielminute gekonnt mit einem Schlenzer. Ohne große Höhepunkte verlief der Rest der ersten Hälfte – bis auf die Großchance für Ahmet Alkan, der fast den dritten Kemptener Treffer erzielt hätte (44.). Weitere Chancen für Dachau bis zum Pausenpfiff? Fehlanzeige.

Die zweite Hälfte begann aus Dachauer Sicht wunschgemäß: Berkant Barin staubte in der 50. Spielminute nach einem kapitalen Abwehrfehler der Gäste aus drei Metern zum Ausgleich ab.

Nach dem Foul setzt es die Doppelstrafe

Die kalte Dusche folgte nur wenige Minuten später: Der Dachauer Kerim Özdemir musste als letzter Mann ins Laufduell mit dem eingewechselten Bastian Dillinger. Er foulte den Kemptener und wurde wegen einer Notbremse zurecht des Feldes verwiesen. Gewissermaßen als Doppelstrafe verwandelte Seifert den folgenden Freistoß aus 16 Metern zum 2:3. Dabei sahen die Mauer der Dachauer und Keeper Marco Jakob nicht gut aus.

Das 2:4 in der 87. Minute durch Alexander Seifert, der zum dritten Mal traf, entschied die Partie. Danach gab es noch die zweite Rote Karte, der Dachauer Burkic flog nach einer Schiedsrichterbeleidigung vom Platz.

„Wir haben den Start komplett verpennt und Kempten in der Anfangsphase viel zu einfach ins Spiel kommen lassen, unsere Hintermannschaft war heute schlichtweg nicht auf dem Platz“, urteilte 65-Trainer Gökhan San nach dem Abpfiff. „Verlieren kann passieren, schlechte Tage hat jeder. Aber was mich heute wirklich sauer macht, ist die Art und Weise.“ Die Leistungen seien meilenweit von dem entfernt gewesen, was auf Landesliga-Niveau gefordert sei. „Die zwei rote Karten schwächen uns zusätzlich, und das gerade in unserer ohnehin schon äußerst angespannten personellen Situa㈠tion.“