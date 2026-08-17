Null Punkte, null Tore: Lohnes Fehlstart nimmt Konturen an

Der SV Union Lohne wartet in der Landesliga weiter auf die ersten Punkte und den ersten eigenen Treffer. Vor 425 Zuschauern unterlag der Aufsteiger bei Blau-Weiß Hollage mit 0:3. Das Ergebnis fiel deutlicher aus, als es der Spielverlauf vermuten lässt, doch erneut wurden defensive Fehler und fehlende Konsequenz vor dem gegnerischen Tor bestraft.
Die Anfangsviertelstunde gehörte den Gastgebern. Lohne begann mit zu viel Respekt und geriet bereits nach elf Minuten in Rückstand. Nach einem Freistoß von der rechten Seite stimmte die Zuordnung nicht, Eduard Wegmann kam frei zum Kopfball und brachte Hollage mit 1:0 in Führung.
Nur wenige Minuten später hätte Max Wolff nach einer Flanke sogar erhöhen können, setzte seinen Kopfball aus kurzer Distanz jedoch neben das Tor.
Danach änderte sich das Bild. Lohne wurde mutiger, übernahm zunehmend die Spielkontrolle und drängte auf den Ausgleich. Die große Gelegenheit dazu bot sich kurz vor der Pause: Nach einer Flanke ließ Hollages Torhüter den Ball fallen, der anschließende Lohner Abschluss aus rund zwölf Metern wurde von Timo Witte noch vor der Linie geklärt.
So ging es mit einer knappen Führung für die effektiveren Gastgeber in die Kabinen.
Lohne drückt - Hollage trifft
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Union zunächst am Drücker. Ein Abschluss von der Strafraumkante verfehlte das Tor, kurz darauf scheiterte Nico Buss aus kurzer Distanz an Hollages Keeper Jan Dünheuft.
Dritter Spieltag in der Bezirksliga Weser-Ems 3
Mitten in diese Phase hinein schlug Hollage zu. Nach einem langen Ball und der anschließenden Hereingabe gelangte die Kugel über Niklas Lübben zu Justus Westermann. Der traf in der 59. Minute aus dem Rückraum zum 2:0.
Lohne antwortete unmittelbar und hatte Pech: Nur wenig später landete ein Abschluss am Pfosten. In der 62. Minute bot sich Buss die nächste Möglichkeit, sein Kopfball aus kurzer Distanz ging jedoch über das Tor.
Während Union seine Chancen liegen ließ, zeigte sich Hollage konsequent. In der 65. Minute traf zunächst Luca Meyer die Latte. Der Ball kam anschließend wieder herunter und Tom Kleinbuntemeyer köpfte zum 3:0 ein.
Union bleibt ohne Punkt und Tor
Damit war die Partie entschieden. Hollage hatte sogar die Chance auf einen vierten Treffer, doch Union verhinderte einen noch höheren Rückstand. Auf der anderen Seite gab sich Lohne bis zum Schluss nicht auf. In der Nachspielzeit wurde ein Kopfball der Gäste erneut vor der Torlinie geklärt.
Kreisliga Emsland - Der 2. Spieltag
Nach 90 Minuten stand dennoch ein deutliches 0:3. Hollage erwies sich vor dem Tor als wesentlich effektiver und hatte in den entscheidenden Momenten das bessere Timing. Lohne hatte über längere Phasen mehr vom Spiel, konnte daraus aber kein Kapital schlagen.
Damit hält der Fehlstart des SV Union Lohne an: null Punkte und null eigene Tore stehen weiterhin zu Buche. Besonders das Abwehrverhalten bereitete auch in Hollage Probleme.
Die nächste Gelegenheit, den Negativlauf zu stoppen, bietet sich am Samstag, 22. August, um 18 Uhr. Dann empfängt Union Lohne Schüttorf 09 und benötigt dringend die ersten Punkte der Saison.