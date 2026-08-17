Null Punkte, null Tore: Lohnes Fehlstart nimmt Konturen an von G. B. · Heute, 06:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rickelmann

Der SV Union Lohne wartet in der Landesliga weiter auf die ersten Punkte und den ersten eigenen Treffer. Vor 425 Zuschauern unterlag der Aufsteiger bei Blau-Weiß Hollage mit 0:3. Das Ergebnis fiel deutlicher aus, als es der Spielverlauf vermuten lässt, doch erneut wurden defensive Fehler und fehlende Konsequenz vor dem gegnerischen Tor bestraft.

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Die Anfangsviertelstunde gehörte den Gastgebern. Lohne begann mit zu viel Respekt und geriet bereits nach elf Minuten in Rückstand. Nach einem Freistoß von der rechten Seite stimmte die Zuordnung nicht, Eduard Wegmann kam frei zum Kopfball und brachte Hollage mit 1:0 in Führung.

Nur wenige Minuten später hätte Max Wolff nach einer Flanke sogar erhöhen können, setzte seinen Kopfball aus kurzer Distanz jedoch neben das Tor. Danach änderte sich das Bild. Lohne wurde mutiger, übernahm zunehmend die Spielkontrolle und drängte auf den Ausgleich. Die große Gelegenheit dazu bot sich kurz vor der Pause: Nach einer Flanke ließ Hollages Torhüter den Ball fallen, der anschließende Lohner Abschluss aus rund zwölf Metern wurde von Timo Witte noch vor der Linie geklärt.

So ging es mit einer knappen Führung für die effektiveren Gastgeber in die Kabinen. Lohne drückt - Hollage trifft Auch nach dem Seitenwechsel blieb Union zunächst am Drücker. Ein Abschluss von der Strafraumkante verfehlte das Tor, kurz darauf scheiterte Nico Buss aus kurzer Distanz an Hollages Keeper Jan Dünheuft. Dritter Spieltag in der Bezirksliga Weser-Ems 3 Mitten in diese Phase hinein schlug Hollage zu. Nach einem langen Ball und der anschließenden Hereingabe gelangte die Kugel über Niklas Lübben zu Justus Westermann. Der traf in der 59. Minute aus dem Rückraum zum 2:0. Lohne antwortete unmittelbar und hatte Pech: Nur wenig später landete ein Abschluss am Pfosten. In der 62. Minute bot sich Buss die nächste Möglichkeit, sein Kopfball aus kurzer Distanz ging jedoch über das Tor.

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